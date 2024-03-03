03 Mar 2024 - 09:00- Magazin G:

Cem Yılmaz'ın yeni aşkı ortaya çıktı

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Ünlü komedyen Cem Yılmaz, kalbini bu sefer sektör dışında birine kaptırdı. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabında yapılan gizemli ayakkabı storysinin sahibi bulundu ve yeni aşkı ortaya çıkmış oldu. İşte ayrıntılar....

Cem Yılmaz'ın yeni aşkı ortaya çıktı mask
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Ünlü komedyen Cem Yılmaz, yaptığı özel hayatıyla da adından söz ettiriyor. Yeniden Serenay Sarıkaya ile birliktelik yaşadığı iddialarıyla gündeme gelen Yılmaz'ın yeni sevgilisi ortaya çıktı.

TOPUKLU AYAKKABININ SAHİBİ BELLİ OLDU

Cem Yılmaz geçtiğimiz günnlerde sosyal medya hesabından "O kaddaaaar!" notuyla gizemli bir paylaşım yapmıştı. Paylaşımda yalnızca kot pantolonu ve siyah topuklu ayakkabısı görünen kişinin kim olduğu herkes tarafından merak edilmişti. Fotoğraftaki ayakkabının kime ait olduğu ortaya çıktı.

Cem Yılmaz'ın yeni aşkı ortaya çıktı

YENİ AŞKI PİLATES EĞİTMENİ 

Gizemli topuklu ayakkabının sahibi kendi yaptığı paylaşımla ortaya çıktı. Ünlü komedyenin yeni aşkı pilates eğitmeni Necla Karahalil olduğu anlaşıldı. Cem Yılmaz'la aynı sektörü paylaşmayan Necla Karahalil, sosyal medya hesabından yaptığı kokteyl ve yemek tarifleriyle tanınıyor.

Karahalil yaptığı paylaşıma ise şu notu düşmüştü:
"Şubat gibi şubat? güneşim doğdu, ağzım tatlandı, yüreğim havalandı, ruhum okşandı. Sevgiyle nicelerineee, ollllleeey" notunu düştüğü son paylaşımıyla öne çıktı. Cem Yılmaz bu fotoğrafa kalp emojisi yolladı.

Cem Yılmaz'ın yeni aşkı ortaya çıktı

Kaynak: Haber Merkezi

# Gelen, Son, Sosyal

03 Mar 2024 - 09:00 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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