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OSYM'den gelen mesaj kafaları karıştırdı; yabancı uyruklular MSÜ sınavına girebilecek mi?

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Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, Milli Savunma Üniversitesi sınavı için gönderilen mesajın, sınav görevlilerine yönlendirilen bilgi mesajları arasında yer aldığına dair bir hata sebebiyle gönderildiğini açıkladı.

OSYM'den gelen mesaj kafaları karıştırdı; yabancı uyruklular MSÜ sınavına girebilecek mi? mask
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Milli Savunma Üniversitesi giriş sınavındaki görevlilere ÖSYM tarafından "Sayın Görevlimiz, T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı tarafından verilen İkamet İzni Belgesi’nin arka yüzünde ikamet izni türü olarak 'insani' ya da 'uzun dönem' yazan adaylar uyruğuna bakılmaksızın sınava girebilecektir. Hassasiyetinizden dolayı teşekkür ederiz" mesajının atıldığını iddia etti. İddianın üzerine ise ÖSYM'den bir açıklama gelerek yabancı uyrukların kesinlikle sınava alınmasının mümkün olmadığını ifade etti.

ÖSYM'DEN AÇIKLAMA

ÖSYM'nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Milli Savunma Üniversitesi sınavına girebilmek için sınava başvuru kılavuzunda da belirtildiği üzere adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekmektedir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanların MSÜ sınavına başvuru yapma hakları bulunmamaktadır. Söz konusu mesaj, tüm sınavlarımızda görevlilere gönderilen bilgi mesajları arasında yer aldığından söz konusu sınavda sehven gönderilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanlar MSÜ sınavına alınmayacaklardır" ifadeleri kullanıldı.



Kaynak: Haber Merkezi

# Yer, türkiye, açıklama, ifade, teşekkür, Sosyal

03 Mar 2024 - 08:40 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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