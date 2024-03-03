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Son dakika! 81 ilde eş zamanlı Çember-13 operasyonu

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İçişleri Bakanı 81 ilde eş zamanlı düzenlenen 'Çember-13' operasyonunda firarilerin yakalandığını duyurdu.

Son dakika! 81 ilde eş zamanlı Çember-13 operasyonu mask
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 81 ilde 4 gündür süren Çember- 13 operasyonunun detaylarını açıkladı. Yerlikaya, 3 bin 765 firari yakalandığını duyurdu.

Kaynak: DHA

03 Mar 2024 - 08:25 - Gündem

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