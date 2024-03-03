03 Mar 2024 - 07:42- Asayiş G:

Pazar tezgahları alev aldı

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Batman'da caddedeki pazar tezgahları alev alev yandı.

Pazar tezgahları alev aldı mask
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Yangın, gece saatlerinde İluh Mahallesi Felek Caddesi’nde bulunan pazarda meydana geldi. Caddedeki pazar tezgahlarında bilinmeyen nedenle yangın çıkarken, ihbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı. Yangın sonrasında tezgahlarda hasar oluştu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA
# Polis, ilgili, Soruşturma, pazar

03 Mar 2024 - 07:42 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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