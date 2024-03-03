03 Mar 2024 - 07:33- Asayiş G:

Kontrolden çıkan araç takla atarak durabildi

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç yan yatıp yaklaşık 50 metre sürüklendi. Kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan araç takla atarak durabildi mask
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Kütahya'nın Domaniç ilçesinden, İnegöl istikametine ilerleyen Şırnak'ta görevli uzman çavuş Ramazan P. (27) yönetimindeki hafif ticari araç sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle takla atan araç yan yatıp, yaklaşık 50 metre sürüklenerek durabildi.

4 KİŞİ YARALANDI

Kazada, sürücü uzman çavuş ile birlikte araçta bulunan Yusuf E. (19), Derya K. (21) ve Yağmur Y. (22) yaralanırken, kazayı gören vatandaşların ihbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Yağmur Y.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

Kaynak: DHA
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03 Mar 2024 - 07:33 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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