Sokak ortasında kurşun yağmuruna tuttular

İddiaya göre motosikletli 2 kişi, sokağa gelerek hayır yemeği verildiği sırada ateş etmeye başladı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar, ateş eden saldırganlara müdahale etti. Saldırıda yemeğe katılanlardan şans eseri yaralanan olmazken, ihbar üzerine adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

POLİSE DE ATEŞ AÇTI

Polis ekipleri, vatandaşlar tarafından yakalanan saldırganlardan birini gözaltına alırken, sokakta diğer kişinin peşine düştü. Polisin kovaladığı şüpheli bu sırada polise ateş açtı. Şüpheli ayağından vurularak yaralı şekilde yakalandı. Şüpheliler polis merkezine götürülürken, polis çevrede incelemelerde bulundu.

ÖRGÜT LİDERİNİN HAYIR YEMEĞİNE SALDIRI

Silahlı saldırının suç örgütü lideri Volkan Rençber'in dayısının lokma hayır yemeği verildiği sırada gerçekleştiği öğrenildi. Polis ekipleri çok yönlü olarak çalışma başlatırken, çevrede geniş güvenlik önlemi alındı.

Kaynak: DHA