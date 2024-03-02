Direksiyon başında kalp krizi geçirerek öldü

Bursa'da, direksiyon başında kalp krizi geçiren Selahattin Güzel (63), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, saat 15.30 sıralarında Bursa-Yalova karayolu Orhangazi girişinde meydana geldi. Anayolda emniyet şeridinde park halinde olan 77 EA 496 plakalı hafif ticari aracı gören vatandaşlar sürücüsünün direksiyonda hareketsiz olduğunu fark etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen polis ekipleri araç sürücüsü Selahattin Güzel'in direksiyonda baygın halde olduğunu fark etti. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Selahattin Güzel, Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Güzel burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA