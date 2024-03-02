Hayır yemeğindekilere silahlı saldırı gerçekleştirildi

Sultangazi'de motosikletle gelen iki kişi, hayır yemeği yapanlara silahlı saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda yemeğe katılanlardan şans eseri yaralanan olmazken, şüphelilerden biri vatandaşlar tarafından yakalandı. Olay yerinden kaçarken polise ateş açan diğer şüpheli ise bacağından vurularak ekipler tarafından yakalandı.

Olay, Gazi Mahallesi 1413 Sokak'ta saat 16.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre motosikletli 2 kişi, sokağa gelerek hayır yemeği verildiği sırada ateş etmeye başladı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar, ateş eden saldırganlara müdahale etti. Saldırıda yemeğe katılanlardan şans eseri yaralanan olmazken, ihbar üzerine adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

BACAĞINDAN VURULARAK YAKALANDI

Polis ekipleri, vatandaşlar tarafından yakalanan saldırganlardan birini gözaltına alırken, sokakta diğer kişinin peşine düştü. Polisin kovaladığı şüpheli bu sırada polise ateş açtı. Şüpheli ayağından vurularak yaralı şekilde yakalandı. Şüpheliler polis merkezine götürülürken, polis çevrede incelemelerde bulundu.

Olay yeri inceleme ekipleri yerdeki boş kovanları ve motosikleti inceledikten sonra muhafaza altına aldı. Silahlı saldırının suç örgütü lideri Volkan Rençber'in dayısının lokma hayır yemeği verildiği sırada gerçekleştiği öğrenildi. Polis ekipleri çok yönlü olarak çalışma başlatırken, çevrede geniş güvenlik önlemi alındı.

Kaynak: DHA