Settar Tanrıöğen sağlık durumu hakkında flaş gelişme

Son dönemlerin popüler dizisi Kızılcık Şerbeti'nde hayat verdiği 'Abdullah Ünal' karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Settar Tanrıöğen geçtiğimiz haftalarda beyin kanaması geçirdi. İki kez ameliyat olan 61 yaşındaki oyuncunun geçici hafıza kaybı yaşadığı, diziyle ilgili birçok detayı ve ismi unuttuğu öğrenildi.

İyileşme sürecinin zamana yayılacak olması üzerine Tanrıöğen'in yerine 'Apo' karakterini oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan devraldı.

HAFTAYA TABURCU OLACAK

Hastanede tedavisi süren usta aktörün sağlık durumuna ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Hafızasındaki sıkıntıyı atlatan ve diziyle ilgili gelişmeleri soran Tanrıöğen, haftaya taburcu olacak.

Kaynak: KARAR