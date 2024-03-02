Doğal gaz hattında korkutan patlama

Sultangazi’de yer altı elektrik kablolarında oluşan kısa devre nedeni ile aynı noktadan geçen doğal gaz hattında patlama meydana geldi. Patlama sonrası olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale etti. İGDAŞ ekipleri doğal gaz akışını keserken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Sultangazi Esentep Mahallesi 2388 Sokak'taki yer altı doğal gaz borusunda saat 19.30 sıralarında patlama meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yer altı elektrik kablolarının kısa devre yapması ile aynı yerden geçen doğal gaz boru hattına temas etmesi sonucunda patlama meydana geldi. Patlama sesi ile mahalle sakinleri polis, itfaiye ve İGDAŞ ekibine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederken, İGDAŞ ekipleri doğal gaz akışını kesti. Patlama sırasında bir dairenin camlarında ve başka bir binanın ise dış cephesinde alevler nedeni ile küçük çapta hasar oluştu. Bazı vatandaşlar ise cadde üzerinde park ettikleri araçlarını son anda kurtardı. Patlama nedeni ile ölen ya da yaralanan olmadı.

"DOĞAL GAZIN ÜZERİ AÇIKTI, TOPRAK ATTIM"

Mahalle sakini Niyazi Kaya ‘’Akşam namazını kıldıktan sonra uzandım, bir gürültü geldi. Camdan bir baktım alevler gökyüzüne kadar çıkmış, arabam oradaydı aldım. Bizim amcaoğlunun balkonunun camı patladı, milim kalmıştı bütün mahalle yanacaktı. Doğal gazın üzeri açıktı, ben de toprak attım ama yine de bir şey fark etmemiş yandı. Allaha şükür her hangi bir yaralanma can kaybı yok’’ dedi.

Kaynak: DHA