Feci kaza! Tır, 3 tekerlekli motosiklete çarptı: 1 ölü

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde tırın çarptığı 3 tekerlekli motosikletteki bedensel engelli Mazlum Aydemir (21), hayatını kaybetti.
Kaza, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi Güney Çevre Yolu'nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 33 AGB 862 plakalı tır, seyir halindeki bedensel engelli Mazlum Aydemir'in kullandığı 3 tekerlekli motosiklete çarptı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde Aydemir’in kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Aydemir’in cansız bedeni otopsi için morga götürülürken, tır sürücüsü gözaltına alındı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.