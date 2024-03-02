Brand Group Alanya Belediyespor, Axa Sigorta Efeler Ligi'nde bugün Bigadiç Belediyespor'u konuk etti. Atatürk Spor Salonu'nda oynanan mücadelede rakibine şans tanımayan kırmızı beyazlı ekip, sahadan 3-0 galip ayrıldı. Seganov, Cafer Kirkit, Uğur Kılınç, Saadat, Oğuzhan Doğruluk ve Bertuğ Öndeş ile maça başlayan temsilcimiz, ilk seti 25-14 önde kapatarak skoru 1-0'a getirdi. İkinci sette de rakibine karşı üstün bir oyun sergileyen kırmızı beyazlılar, bu seti de 25-16 alarak skoru 2-0'a taşıdılar. Müsabakanın üçüncü ve son setini de 25-16'lık skorla kazanan Brand Group Alanya Belediyespor, mücadeleyi de 3-0 kazanarak net bir galibiyet elde etti. Bu sonuçla 38 puana ulaşan Brand Group Alanya Belediyespor sıralamadaki yerini korurken, konuk ekip Bigadiç Belediyespor ise 6 puanla küme düşme hattında kaldı. Cemali AYDINOĞLU
Alanya'nın Efeleri hata yapmadı: 3-0
Axa Sigorta Efeler Ligi'nin 22. hafta maçında Bigadiç Belediyespor'u ağırlayan Brand Group Alanya Belediyespor, rakibini 3-0'lık net bir skorla devirerek sıralamadaki yerini korudu
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.