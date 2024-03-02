Alanya'nın Efeleri hata yapmadı: 3-0

Brand Group Alanya Belediyespor, Axa Sigorta Efeler Ligi'nde bugün Bigadiç Belediyespor'u konuk etti. Atatürk Spor Salonu'nda oynanan mücadelede rakibine şans tanımayan kırmızı beyazlı ekip, sahadan 3-0 galip ayrıldı. Seganov, Cafer Kirkit, Uğur Kılınç, Saadat, Oğuzhan Doğruluk ve Bertuğ Öndeş ile maça başlayan temsilcimiz, ilk seti 25-14 önde kapatarak skoru 1-0'a getirdi. İkinci sette de rakibine karşı üstün bir oyun sergileyen kırmızı beyazlılar, bu seti de 25-16 alarak skoru 2-0'a taşıdılar. Müsabakanın üçüncü ve son setini de 25-16'lık skorla kazanan Brand Group Alanya Belediyespor, mücadeleyi de 3-0 kazanarak net bir galibiyet elde etti. Bu sonuçla 38 puana ulaşan Brand Group Alanya Belediyespor sıralamadaki yerini korurken, konuk ekip Bigadiç Belediyespor ise 6 puanla küme düşme hattında kaldı. Cemali AYDINOĞLU