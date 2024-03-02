02 Mar 2024 - 20:31- Spor G:

Alanyaspor taktik çalıştı

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Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Alanyaspor taktik çalıştı mask
Alanyaspor taktik çalıştı
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Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor'u ağırlayacak olan Corendon Alanyaspor, kritik maçın hazırlıklarını bugün yaptığı tek antrenmanla sürdürdü. Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde gerçekleşen antrenman öncesinde 'Muhasebe Haftası' dolayısıyla kulübü ziyaret eden Alanya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (ALSMO) Başkanı Tevfik Atar ve yönetim kurulu üyeleri tarafından takıma tatlı ve muz ikram edildi. Teknik Direktör Fatih Tekke'ye de çiçek veren ALSMO Başkanı Tevfik Atar ve yönetim kurulu üyeleri, Trabzonspor maçında takıma başarılar diledi. Ziyaretin ardından antrenmana ısınma çalışmasıyla başlayan turuncu yeşilliler, daha sonra pas ve taktik çalışmaları yaptılar. Corendon Alanyaspor, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayarak kampa girecek. Cemali AYDINOĞLU
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02 Mar 2024 - 20:31 - Spor

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