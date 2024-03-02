02 Mar 2024 - 19:13- Gündem G:

Feci kaza! Minibüs devrildi: 14 yaralı

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Bolu'da tatilcileri taşıyan minibüs kontrolden çıkarak devrildi. Kazada yaralanan 14 kişi tedavi altına alındı.

Feci kaza! Minibüs devrildi: 14 yaralı mask
Feci kaza! Minibüs devrildi: 14 yaralı
Feci kaza! Minibüs devrildi: 14 yaralı
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Bolu'da, Kartalkaya kayak merkezinden dönen tatilcilerin taşındığı minibüsün keskin virajda sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildiği kazada, araçta bulunan 19 yolcudan 14'ü yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Saraycık köyü mevkisinde meydana geldi. Kartalkaya kayak merkezinden dönen tatilcilerin taşındığı Muhabbet Tanrıverdi yönetimindeki 67 LB 575 plakalı minibüs, keskin virajda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kazada, minibüste bulunan 19 yolcudan 14'ü yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralı 14 yolcu jandarma ve sağlık ekipleri tarafından minibüsten çıkarılıp, yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
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02 Mar 2024 - 19:13 - Gündem

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