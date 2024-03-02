Feci kaza! Minibüs devrildi: 14 yaralı

Bolu'da, Kartalkaya kayak merkezinden dönen tatilcilerin taşındığı minibüsün keskin virajda sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildiği kazada, araçta bulunan 19 yolcudan 14'ü yaralandı.
Kaza, saat 17.30 sıralarında Saraycık köyü mevkisinde meydana geldi. Kartalkaya kayak merkezinden dönen tatilcilerin taşındığı Muhabbet Tanrıverdi yönetimindeki 67 LB 575 plakalı minibüs, keskin virajda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kazada, minibüste bulunan 19 yolcudan 14'ü yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralı 14 yolcu jandarma ve sağlık ekipleri tarafından minibüsten çıkarılıp, yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.