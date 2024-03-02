Başkan Yücel Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sahneye çıktı! Canla başla çalışma sözü verdi

Alanya Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Alanya Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel, Cumhur İttifakı ekibi ile birlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gerçekleştirdiği Antalya Mitingi’ne katıldı. Kepez’de Turgut Özal Spor Salonu yanında düzenlenen mitinge Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, AK Parti MKYK Üyesi Kuddusi Müftüoğlu, MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Sünbül ile çok sayıda partili ve vatandaşlar katıldı. Büyük Antalya Mitingi’nde 80 bin vatandaşa hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Antalya-Alanya Otoyol Projesi’nin inşasına yakında başlanacağını ifade ederek, “Antalya Havalimanı’nın kapasitesini önümüzdeki yıl 80 milyona çıkarıyoruz. Antalya’da toplam 92 bin dekar alan arazinin sulaması için 12 barajın yapımı devam ediyoruz. 544 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtık. Antalyalı çiftçilerimize 50 milyar lira tutarında tarımsal hibe verdik. Önümüzdeki dönemde Alanya, Finike, Gazipaşa, Kemer, Kumluca ve Manavgat'a doğal gaz arzı sağlamayı planladık. Antalya'yı daha nice güzel yatırımlarla, eserlerle, hizmetlerle buluşturmayı sürdüreceğiz. Şehrimizi gerçek belediyecilikle buluşturmak için, Cumhur İttifakı belediye başkan adaylarımızın arkasındayım. Siz de arkasında mısınız? Elbette her parti, her aday kendine göre ideal sahibidir. Ama belediyeciliğin bizim işimiz olduğu hususunda bizimle yarışacak, kimseyi tanımıyoruz. Antalya'yı Türkiye Yüzyılına hazırlamak için 31 Mart'ta sandıkta daha güçlü desteğinizi istiyoruz” diye konuştu.

‘CUMHUR’UM GÜCÜYLE ÇALIŞACAĞIZ’

Mitingde Başkan Yücel de, Erdoğan ile birlikte kürsüye çıkarak halkı selamladı ve "Hem Antalya’mızda hem Alanya’mızda Cumhur’un gücüyle canla başla çalışacak, yine birlikte başaracağız, bize güvenenleri mahcup etmeyeceğiz! Sayın Cumhurbaşkanım, Antalya’mıza hoş geldiniz, şerefler verdiniz!" dedi.