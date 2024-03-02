Yerel seçime 29 gün kaldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim çalışmalarını Antalya’da sürdürdü. Erdoğan bu kapsamda Turgut Özal Spor Salonu önünde düzenlenen AK Parti mitingine katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mitingdeki konuşmasında Antalya Diplomasi Forumu’nun kentin yükselişinin önemli bir işareti olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Antalya artık sadece Türkiye’nin değil, dünyanın birleştiği bir yer. Diplomasi Forumu gibi organizasyonlar Antalya’nın marka değerini artırıyor. Ben bu vesileyle başta evladınız, yol arkadaşım Mevlüt Çavuşoğlu’na çok teşekkür ediyorum” dedi. (Şerife ÇOBAN)
02 Mar 2024 - 18:15- Gündem Güncelleme:
Erdoğan’dan Alanyalı Çavuşoğlu’na teşekkür
Antalya mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diplomasi Forumu’nun oluşturulmasında emeği geçen TBMM NATO Parlamenter Asamblesi (PA) Türk Delegasyonu Başkanı ve eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na teşekkür etti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.