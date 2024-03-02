Erdoğan’dan Alanyalı Çavuşoğlu’na teşekkür

Yerel seçime 29 gün kaldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim çalışmalarını Antalya’da sürdürdü. Erdoğan bu kapsamda Turgut Özal Spor Salonu önünde düzenlenen AK Parti mitingine katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mitingdeki konuşmasında Antalya Diplomasi Forumu’nun kentin yükselişinin önemli bir işareti olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Antalya artık sadece Türkiye’nin değil, dünyanın birleştiği bir yer. Diplomasi Forumu gibi organizasyonlar Antalya’nın marka değerini artırıyor. Ben bu vesileyle başta evladınız, yol arkadaşım Mevlüt Çavuşoğlu’na çok teşekkür ediyorum” dedi. (Şerife ÇOBAN)