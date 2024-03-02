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Türkiye Uluslararası Bisiklet Yarışı Serisi'nin dördüncü ayağı Alanya’da başladı

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Alanya'da gerçekleştirilen CRI Türkiye Uluslararası Bisiklet Yarışı Serisi'nin dördüncü ayağı başladı

Türkiye Uluslararası Bisiklet Yarışı Serisi'nin dördüncü ayağı Alanya’da başladı mask
Türkiye Uluslararası Bisiklet Yarışı Serisi'nin dördüncü ayağı Alanya’da başladı
Türkiye Uluslararası Bisiklet Yarışı Serisi'nin dördüncü ayağı Alanya’da başladı
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Türkiye Bisiklet Federasyonu, Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) ve Bisiklet Turizmi Derneğinin organize ettiği bisiklet yarışı serisinin UCI 1.2 kategorideki GP Syedra Ancient City etabının startını Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, İskele Caddesi'nde verdi.
Yarışta, 13 ülkeden 90 sporcu, 112.3 kilometre pedal çevirdi.
Syedra Antik Kenti'nde sona eren yarışta birinciliği Chine Glory Continental takımından Xianjing Lyu, ikinciliği aynı takımdan Julien Trarieux, üçüncülüğü VC Fukuoka takımından Prades Vererte Benjamin elde etti.
Takımlar kategorisinde ise Çin'den Chine Glory Continental birincilik, Beykoz Belediye Spor ikincilik, Sakarya Büyükşehir Belediyespor ise üçüncülük kupasını kazandı.
Bitiş noktasındaki törende sporculara ve takımlara ödül verildi.
Türkiye Uluslararası Bisiklet Yarışı Serisi'nin dördüncü ayağı yarın düzenlenecek Alanya Kalesi Kriteryum etabıyla sona erecek.

Kaynak: AA

# uluslararası, bisiklet yarışı, Alanya, Belediye, türkiye

02 Mar 2024 - 17:46 - Spor

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