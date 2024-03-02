02 Mar 2024 - 17:31- Gündem G:

Adem Murat Yücel’in acı günü

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Alanya Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Alanya Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel’ın dayısı Turgut Reis vefat etti

Adem Murat Yücel’in acı günü mask
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Oba Mahallesi’nden Elmasların oğlu, Hasan Reis’in babası, Mehmet Yüksel ve Ali Kılınç’ın kayınpederi ve Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in dayısı Turgut Reis bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Reis’ in cenazesi bugün öğle namazına müteakip Aşağı Oba Mezarlığı’na defnedildi. Yeni Alanya merhuma rahmet, kederli ailesine başsağlığı diler.
# Alanya, acı gün, adem murat yücel, Belediye

02 Mar 2024 - 17:31 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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