Gittiği her yerde coşkulu kalabalıklar tarafından sevgi gösterileriyle karşılanan İYİ Parti Alanya Belediye Başkan Adayı Mehmet Şahin'in seçim ofisi bugün görkemli bir törenle açılıyor. Açılış töreni Güllerpınarı Mahallesi, Yenilmez Caddesi, Lider Paça Restoran karşısında saat 17.00'de başladı. 7'den 70'e her yaştan, her kesimden insanın katıldığı açılış töreninde Şahin, coşkulu kalabalık tarafından sevgi gösterileriyle karşılandı. Mehmet Şahin'in gövde gösterisi yaptığı seçim ofisi açılışında izdiham yaşanıyor. Açılış töreni Alanya’nın yeni nesil kanalı Dim TV’de canlı yayınlanıyor.
02 Mar 2024 - 17:22- Gündem Güncelleme:
Mehmet Şahin'den gövde gösterisi! Alanya'da Şahin'in seçim ofisi açılışında izdiham
İYİ Parti Alanya Belediye Başkan Adayı Mehmet Şahin'in seçim ofisi görkemli bir törenle açılıyor. Açılış töreni Alanya’nın yeni nesil kanalı Dim TV’de canlı yayınlanıyor
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.