02 Mar 2024 - 17:22- Gündem G:

Mehmet Şahin'den gövde gösterisi! Alanya'da Şahin'in seçim ofisi açılışında izdiham

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İYİ Parti Alanya Belediye Başkan Adayı Mehmet Şahin'in seçim ofisi görkemli bir törenle açılıyor. Açılış töreni Alanya’nın yeni nesil kanalı Dim TV’de canlı yayınlanıyor

Mehmet Şahin'den gövde gösterisi! Alanya'da Şahin'in seçim ofisi açılışında izdiham
Mehmet Şahin'den gövde gösterisi! Alanya'da Şahin'in seçim ofisi açılışında izdiham
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Gittiği her yerde coşkulu kalabalıklar tarafından sevgi gösterileriyle karşılanan İYİ Parti Alanya Belediye Başkan Adayı Mehmet Şahin'in seçim ofisi bugün görkemli bir törenle açılıyor. Açılış töreni Güllerpınarı Mahallesi, Yenilmez Caddesi, Lider Paça Restoran karşısında saat 17.00'de başladı. 7'den 70'e her yaştan, her kesimden insanın katıldığı açılış töreninde Şahin, coşkulu kalabalık tarafından sevgi gösterileriyle karşılandı. Mehmet Şahin'in gövde gösterisi yaptığı seçim ofisi açılışında izdiham yaşanıyor. Açılış töreni Alanya’nın yeni nesil kanalı Dim TV’de canlı yayınlanıyor.


AÇILIŞ TÖRENİNİ DİM TV’DE CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!
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02 Mar 2024 - 17:22 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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