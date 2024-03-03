Mehmet Şahin: "Belediye başkanlığı ağlama makamı değil"

ALANYA tarihinde en yoğun katılımla gerçekleştirilen seçim ofisi açılışı olarak hafızalara kazınan etkinliğe, İyi Parti Antalya Siyasi İşler Başkanı Alper Arıkan, Alanya İlçe Başkanı Hilmi Er, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nesrin Ünal, Alanya İlçe Başkanı Hilmi Er, ilçe teşkilatı, meclis üyesi adayları ve Şahin'in sevenlerinden oluşan yoğun bir kalabalık katıldı. 7'den 70'e her yaştan, her kesimden insanın katıldığı açılış töreninde Şahin, coşkulu kalabalık tarafından yoğun sevgi gösterileriyle karşılaştı. Mehmet Şahin'in gövde gösterisi yaptığı seçim ofisi açılışında izdiham yaşandı. Binlerce vatandaşın katıldığı açılış adeta bir mitinge dönüştü. Meclis üyesi adaylarının da tanıtıldığı açılış töreninde katılımcılara seslenen Şahin’in duygusal anlar yaşadığı gözlerden kaçmadı.



‘İNSANLARIMIZI SEÇİMDEN SEÇİME HATIRLAMADIK’



Seçim ofisinin açılışına gelen binlerce vatandaşa teşekkür ederek konuşmasına başlayan Şahin, sevgi gösterileri, tezahüratlar ve alkış sağanağı altında sürdürdüğü konuşmasında özetle şu ifadelere yer verdi:

"Değerli hemşehrilerim, 2013 yılında başlayan ve daha önce söz verdiğim üzere iki dönem yaptığım Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı görevimi Alanya’mıza olan hizmet borcumu ödemek için layıkıyla yerine getirmeye çalıştım. Tahammülsüzlük içinde olanlar her zaman olduğu gibi beni engellemeye çalışsalar da 2. dönem 3 kat farkla ALTSO başkanlığına seçildim. Bu başarının altında yatan ana etkenin samimiyetimiz olduğuna inanıyorum. Çünkü kimseyi seçimden seçime hatırlamadık. Her zaman üyelerimiz ile bir araya gelmeye özen gösterdik. Sözde değil özde ortak aklı sektör sektör üyelerimizin sorunlarını çözmek, Alanya’mız ekonomisini en iyi seviyeye getirmek için uyguladık. En önemlisi ulaşılabilir olduk.



‘ASLA MAZERETLER ÜRETMEDİK’



Sadece ulaşılabilir de olmadık. Biz görevimizi yaparken hiçbir zaman mazeret üretmedik. Mazeret ancak söyleyeni mutlu eder. Biz her zaman mazeret üretmeden, çözüm odaklı çalışmayı kendimize prensip edindik. Bu prensiple yapamaz dedikleri birçok projeyi hayata geçirdik.



‘TURİZM MESLEK YÜKSEK OKULUNU ÜNİVERSİTEMİZE KAZANDIRDIK’



Selçuklu’nun kışlık başkenti olan ve tarihi bir misyona sahip Alanya’mızı her yerde ülkemizin turizmin başkenti olarak lanse ediyoruz. Ama üniversitemizde turizm alanı ile ilgili bir bölümün olmadığını görünce üniversitemize her zaman verdiğimiz desteklerin yanında Turizm Meslek Yüksek Okulu inşaatını üstlenerek üniversitemize kazandırdık.



‘YAYLALARIMIZA AMBULANS HİZMETİ SAĞLADIK’



Doğu ve batı mahallelerimizin yaylalarında yaşayan halkımızın acil sağlık sorunlarının çözümü için üzerimize düşenin fazlasını yaparak ülkemizde örneği olmayan bir devlet-millet dayanışmasının meşalesini yaktık. Ülkemizde bir ilki gerçekleştirerek bu bölgelerimizi ambulanslara kavuşturduk ve birçok canın kurtulmasına vesile olduk. ALTSO başkanlığımızdan sonra da herhangi bir görevde olmamamıza rağmen daha önce söz verdiğimiz üzere batı mahallelerimiz ve yaylaları için de kırmızı şeritli acil yardım ambulansımızı halkımızın hizmetine sunduk ve halen bölge halkımıza hizmet vermeye devam ediyoruz.



‘ÖNCE SAĞLIK ÇÜNKÜ ÖNCE İNSAN’



Bütün bu çalışmalarımızı 'Önce Sağlık Çünkü Önce İnsan' düşüncemizle hayata geçirdik. Bizleri engellemeye de çalıştılar ama başaramadılar. Bizleri engelleyeceklerine mazeret üretmeden hizmet vermeyi tercih etmeliydiler. İnsanın, insan sağlığının öneminden dolayı da ilk projemizi sağlık konusunda siz değerli kamuoyu ile paylaşmıştım. Göreve geldiğimiz zaman kuracağımız Aile Sağlık Merkezleri ile her mahallemize hizmet verecek yapılanmayı sağlayacağız.



‘DOĞU VE BATI MAHALLELERİMİZE NOTERLERİ GETİRDİK’



Konaklı ve Mahmutlar mahallelerimize noterleri kazandırarak, vatandaşlarımızı büyük bir yükten kurtardık. Bu çalışmamız ile trafiğin yükünü de hafiflettik, vatandaşlarımızın zaman kaybının da önüne geçtik. En zor gerçekleştirdiğimiz projelerden olan noterlerin doğu ve batı mahallelerimizin hizmetine sunulmasını da engellemek istediler ama biz bırakmadık, kararlı bir şekilde takip ettik ve başardık. Aynı şekilde Alanya’mızın doğu ve batı mahallelerine belediyemizin hizmet birimlerini oluşturarak hiçbir bölgeyi belediyemizin hizmetlerinden mahrum bırakmayacağız.



‘ANKARA’DA ALANYAMIZIN EVİ OLDUK’



Söz verdiğim üzere 2013 yılında göreve gelir gelmez çalışmalarına başlayarak Ankara’da irtibat ofisimizi açtık. Alanya’mızın Ankara’daki evi, arkadaşı, yoldaşı, şoförü, yardımcısı, ofisi olduk. Bunu da 'Yapamaz' demişlerdi, yaptık.



‘ALANYA’MIZIN TANITIMI İÇİN ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYDUK’



Geçmişte küçücük masalarda yapılan Alanya tanıtımının hak ettiği şekilde yapılmasının aslında hiç de zor olmadığını göstermek için elimizi taşın altına koyduk. Berlin ITB, Moskova MITT, Paris SİAL gibi dünyaca ünlü fuarlarda Alanya stantları açarak şehrimizi en iyi şekilde temsil ettik ve bunların yapılmasının hiç de zor olmadığını gösterdik. Şehrimizin tanıtımını sadece fuar alanlarında değil, düzenlemiş olduğumuz 26 tane KOSGEB Destekli İş Gezileri ile destekledik.



‘HER ŞEYİ DEVLETİMİZDEN BEKLEMEYECEĞİZ’



Biz hiçbir zaman bu bizim görevimiz değil düşüncesinde olmadık, bizden talep edilen her konuda üzerimize düşeni, görevimiz olmasa bile yapmaya çalıştık. Her şeyi devletimizden beklemeyeceğiz. Allah, devletimizi başımızdan eksik etmesin. Alanya’mızda devlet-millet dayanışması ile yapamayacağımız hiçbir şey yoktur.



‘YILLARDIR ÇÖZÜLEMEYEN TRAFİK SORUNUNU ÇÖZECEĞİZ’



Görevi teslim aldığım zaman Alanya’mızın yıllardır çözülemeyen trafik sorununu doğru müdahalelerle çözeceğim. Alanya’mızda toplumun hemen her kesiminde büyük bir rahatsızlık yaratan trafik yoğunluğu ve sorununun ortaya çıkardığı olumsuz tablonun bertaraf edilmesinde en etkin yöntem olarak ortak aklı, teknolojiyi ve kurumlar arası iş birliğini hâkim kılacağız. Bu süreçte ilgili kurum ve kuruluşlar ile konusunda uzman akademisyen ve bilim adamlarıyla koordineli 'Akıllı Trafik Sistemi ve Yol Düzenlemeleri' projemizin startını vereceğiz. Bu proje ile sadece yoğunluğun azaltılması değil, aynı zamanda ticari alanlarımızın kalkındırılmasına ve eğitim alanlarındaki trafik yoğunluğunun azaltılmasına yönelik ulaşım politikalarımızı da hayata geçireceğiz.



‘HER ZAMAN ÇİFTÇİMİZİN YANINDA OLACAĞIZ’



Hayata geçireceğimiz tarımsal sulama göletleri ile susuz tarlamız kalmayacak. Her zaman çiftçimizin, üreticimizin yanında olacağız. Sadece yaş sebze ve meyve üretimini değil hayvansal üretimi de destekleyeceğiz.



‘HALKIMIZIN RAHAT BİR ŞEKİLDE DENİZLE BULUŞMASINI SAĞLAYACAĞIZ’



Halk plajlarımız var ama tuvaleti yok, soyunma kabinleri yok, duşu yok. Olanlarda da bu konuda sahillerimizde vatandaşlarımız ile büfe işletmecilerimiz arasında sorunlar yaşanıyor. Modern tasarlanmış halk plajlarımızı halkımız ile buluşturacağız.



‘ADA BAZINDA KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ HAYATA GEÇİRECEĞİZ’



Trafik sorununun yanında, halkımızın en büyük sorunlarından olan park sorununu da ada bazında kentsel dönüşümü hayata geçirerek çözeceğiz. Şehir plancısı, mimarlar, mühendisler gibi konusunda uzman kişilerle kentsel dönüşüm projesini sözde değil özde ortak akılla hayata geçireceğiz. Halkımızın bize olan güveni ve inancı ile kentsel dönüşüm projemizi hayata geçirerek şehrimize hak ettiği nefesi aldıracağız ve marka şehrin temellerini atacağız.



‘SOKAK HAYVANLARI YÜCE YARADANIN BİZLERE OLAN EMANETİDİR’



Sokak hayvanlarımızın daha sağlıklı ve iyi şartlarda hayatlarına devam edebilmeleri için üzerimize düşeni fazlası ile yapacağız. Çünkü onlar Yüce Yaradan’ın bizlere olan emanetidir. Onlar için kuracağımız mama üretim tesisimiz ve hayvan ambulansımız ile emanetlerimize en iyi şekilde sahip çıkacağız.



‘ŞEHRİN ANAYASASINI OLUŞTURACAĞIZ’



Alanya’mızda düzen ve disiplinin sağlanması için şehrin Anayasasını oluşturacağız. Bu anayasa kişilere özel değil, Alanya’mızın ihtiyaç ve marka şehir olmasına yönelik bir anayasa olacaktır.



‘HALKA AÇIK SOSYAL ALANLARDA ALKOL ALIMINA İZİN VERMEYECEĞİZ’



Oluşturacağımız şehir anayasası ile hiçbir şekilde park gibi halka açık sosyal alanlarda alkol alımına izin vermeyeceğiz. Halkımız açık alanlarda hiçbir rahatsızlık duymadan, güven içerisinde hak ettikleri iyi vakti geçirebilecekler.



‘ALANYA’MIZI İNANÇLARIMIZDAN VE KÜLTÜRÜMÜZDEN VAZGEÇMEDEN DÜNYA KENTİ YAPACAĞIZ’



Değerli dostlarım, bütün projelerimizi burada anlatarak sizlerin vaktini daha fazla almak istemiyorum. Şuna emin olun ki; biz kültürümüzden vazgeçmeden Alanya’mızı dünya kenti yapacağız.



‘KADINLARIMIZ BAŞIMIZIN TACI’



Alanya Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığına ilk seçildiğimde oda tarihinde ilk kez bir kadın yönetim kurulu üyesi belirledim. İkinci dönem ise bir kadın yönetim kurulu üyemiz olan Fatma Taşpınar hanımefendiyi başkan yardımcısı olarak belirleyip birlikte çok başarılı ilklere imza attık. Hayatın her alanında olduğu gibi, yaşadığımız kente olan hizmet borcumuzu ödemede kadınlarımızın çalışkanlığı ve inceliği gücümüze güç katmaya devam edecek. Kadınlarımızın bireysel ve kollektif kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla kuracağımız kadın kooperatifleri ile kadınlarımızın Alanya’mızın kültürel motiflerini yerli-yabancı ziyaretçilerimize doğrudan aktarabilecekleri bir sistemi hayata geçireceğiz.



'GENÇLERİMİZ SÖZ SAHİBİ OLACAK'



Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 'Bütün Ümidim Gençliktedir' sözünden hareketle gençlerimize karşı bizlerin de büyük ödevleri olduğunun bilincindeyiz. Bu bilinçle gençlerimize yerel yönetimde söz hakkı, masada yer ve etki alanı vererek, gençlerimizin Alanya’mız ile buluşmasını sağlayacağız. Oluşturacağımız gençlik merkezleri komplekslerimiz ile gençlerimizin sadece zamanlarını verimli geçirecekleri değil, mevcut potansiyellerini de ortaya çıkaracak merkezleri gençlerimizin hizmetine sunacağız.



‘ALANYA’MIZI KRUVAZİYER TURİZMİNİN ÖNEMLİ BİR DESTİNASYONU HALİNE GETİRECEĞİZ’



Dünya ölçeğinde liman işletmecileri ile bağlantılar, gerekli alt ve üst yapı yatırımları, global kruvaziyer turizmi şirketleri ile görüşme ve anlaşmalar, turistik aktivitelerin gerçekleştirilmesinde, turistlerin arzu ettikleri turistik etkinliğe katılmalarında ve istedikleri destinasyonları ziyaret etmelerinde, konforlu, güvenilir ve alternatifi çok olan ulaşım faaliyetlerini derhal planlayıp hayata geçireceğiz.



‘SOSYAL BELEDİYECİLİKTE ÜLKEMİZE ÖRNEK OLACAK BİR SİSTEMİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ’



Sadece şehrimizin ekonomik ve fiziksel sorunları ile ilgilenmeyeceğiz. Sosyal belediyecilikte ülkemize örnek olacak bir sistemi hayata geçireceğiz. Vatandaşlarımızın sadece iyi gününde değil zor zamanlarında da yanlarına olmaya devam edeceğiz.



‘DEVLETİMİZİN GÜCÜNÜ ALANYA’MIZ İÇİN KULLANMAYA DEVAM EDECEĞİZ’



Ne dediler; Mehmet Şahin devletin gücünü kullanıyor. Evet devletimizin gücünü kullandım. Ama başkaları gibi kendim için değil Alanya’mız içi kullandım. Devletimizden istedim, istemeyi bildim. Bu sayede noterleri, yaylalarımıza ambulansları getirdim.



'BELEDİYE BAŞKANLIĞI MAKAMI AĞLANACAK, SIZLANACAK BİR MAKAM DEĞİL'



Belediye başkanlığı makamı ağlanacak, sızlanacak, hangi sorunun nasıl çözülemediğinin anlatılacağı bir makam değildir. Vizyon proje ve yetkin kadrolar kurma becerisi olanların yeridir. Ben ne yapacağımı, nasıl yapacağımı anlatmaya devam edeceğim. Onlar gibi nasıl, niçin yapamadıklarını değil. Alanya değişecekse, yeni bir Alanya doğacaksa önce bakış açınızı değiştirmelisiniz. Alanya’mızın kaybedecek zamanı kalmadı. Biz sorunları da çözümlerini de biliyoruz. Rabbim, bizlere yapamayacağımız işlerin sözünü verdirmesin.



‘İDEOLOJİM HZ. KURAN VE BAYRAĞIM’



Ben hiçbir zaman ideoloji adamı olmadım. Hizmet ve proje adamı oldum. Benim ideolojim her zaman Hz. Kuran ve Bayrağım olmuştur. Daima Hz. Ömer’in 'Fırat’ın kenarında bir koyun kaybolsa, hesabı benden sorulur' düsturuyla hizmet ettim ve böyle hizmet etmeye devam edeceğim.



‘MİLLET İRADESİNİN ÖNÜNDE HİÇBİR ŞEY DURAMAZ’



Değerli dostlarım, belediye başkanlığına adaylığımı seçim tarihinden iki yıl önce açıklamıştım. Bu süreçte 'Partisi yok, temayüle ters, seçim zamanını göremez' gibi ifadelerle beni yıpratmaya çalıştılar. Aksine biz bu süreçte tüm kampanyamızı kurumların gücünü kullanarak değil, kendi şahsi imkanlarımız ile yürüttük. Hatta onlar rakiplerini dahi kendileri belirlemeye çalıştılar. Çünkü karşılarında güçlü bir aday istemiyorlardı. Kendilerine rakip olamamam için ellerinden geleni yaptılar. Her türlü yöntemi denediler. Ama başaramadılar ve başaramayacaklar. Bugün sizlerin karşısında İYİ Parti Alanya Belediye Başkan Adayı olarak bulunuyorsam ve onlar başarısız oldularsa bu benim gücümden değil sizlerin duaları ve destekleri sayesindedir.



'BANA TALİMATI ANCAK HALKIMIZ VEREBİLİR'



Biz, başkaları gibi kimsenin kalem kutusunda olmadık ve olmayacağız. 'Her Şey Alanya’mız İçin' duygusu ile çıktığımız bu kutlu davada bize talimatı ancak ve ancak sadece bizleri buralara layık gören Alanya halkımız verebilir. Tüm projelerimizi hızlıca, en kısa sürede yapacağıma şahsım ve arkadaşlarım adına söz veriyorum. Mehmet Şahin sözü."