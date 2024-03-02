Feci kaza! İki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan biri çocuk beş kişi hastaneye kaldırıldı.

Feyyaz G. idaresindeki 31 E 3329 plakalı otomobil, Şehit Kansu Küçükateş Mahallesi'nde, Seyit K'nin kullandığı 80 AK 453 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, araçların sürücüleriyle 31 E 3329 plakalı araçta bulunan biri çocuk üç kişi yaralandı.

Otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Kadirli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA