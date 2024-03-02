02 Mar 2024 - 16:59- Gündem G:

Antalya'da çalılıklarda kadın cesedi bulundu

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Kepez'de bir kişi bisikletiyle alışverişe giderken çalılıkların arasında kadın cesedi buldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Antalya'da çalılıklarda kadın cesedi bulundu mask
Antalya'da çalılıklarda kadın cesedi bulundu
Antalya'da çalılıklarda kadın cesedi bulundu
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Antalya'da Ahmet Üresin, bisikletiyle yem almaya giderken çalılıkta otların arasında kadın cesedi buldu. Üzerinden kimlik çıkmayan 40'lı yaşlardaki kadının ölüm nedeni araştırılıyor.

Kepez'de Göksu Mahallesi 6862 Sokak’ta bugün saat 10.30 sıralarında bisikletiyle yem almaya giden Ahmet Üresin, çalılıkta otların arasında insan ayağı gördü. Üresin, yanına gittiği eniştesinden yardım isteyip, birlikte geri döndü. Üresin ve eniştesi, geldikleri alanda kadın cesediyle karşılaşınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine ekipler sevk edildi. 40'lı yaşlarda olan, üzerinden kimlik çıkmayan ceset, ölüm nedeni ve kimliğinin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

'ÇORAP GÖRDÜM'

Cesedi ilk fark eden Ahmet Üresin, "Bisikletle yem almaya gidiyordum. Yoldan geçerken otluk alanda çorap giyili bir ayak gördüm. Oradan da eniştemin yanına gittim, 'Gel gidip bakalım' dedim. Sonra onunla ayağı gördüğüm yere geldik. Kadın cesedini görünce polisleri aradık. 10-15 dakika sonra polis geldi" dedi.Polis olayla ilgili soruşturma başlattı

Kaynak: DHA

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02 Mar 2024 - 16:59 - Gündem

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