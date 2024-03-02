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Teşkilat'tan ayrılan Deniz Baysal açıklama yaptı

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Fenomen dizi Teşkilat'ın güzel oyuncusu Deniz Baysal, diziden neden ayrıldığını açıkladı.

Teşkilat'tan ayrılan Deniz Baysal açıklama yaptı mask
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TRT1'in uzun soluklu dizisi Teşkilat her bölümüyle sosyal medyada gündem oluyor. Dört sezondur ekranlarda olan Teşkilat'ın 2. sezonuna Çağlar Ertuğrul veda edip Murat Yıldırım dahil olmuştu.

AYRILIĞIN NEDENİNİ AÇIKLADI

Dizinin 3. sezonunda da ayrılıklar yaşanmış ve Deniz Baysal'ın 3 sezondur hayat verdiği Zehra karakteri diziye veda ederken yerine Aybüke Pusat gelmişti.

Deniz Baysal'ın bu ani vedası izleyenleri üzerken ayrılığın nedesi ise merak edilmişti.

Ünlü oyuncu diziden neden ayrıldığına dair ilk kez konuştu.

Deniz Baysal, "Bana söylenen Zehra'nın hikâyesi bitmişti. Bu da çok normal bir şey 3 sezon dolu dolu geçti zaten." dedi.

"Nasıl ki 2. sezonun sonunda arkadaşlarımız çıktıysa Çağlar, Ezgi, bu da öyle bir şey oldu. Hikâye bitti, teşekkür ettik karşılıklı ayrıldık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: MYNET

# oyuncu, teşkilat, Sosyal, Deniz

02 Mar 2024 - 16:50 - Magazin

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