Teşkilat'tan ayrılan Deniz Baysal açıklama yaptı

TRT1'in uzun soluklu dizisi Teşkilat her bölümüyle sosyal medyada gündem oluyor. Dört sezondur ekranlarda olan Teşkilat'ın 2. sezonuna Çağlar Ertuğrul veda edip Murat Yıldırım dahil olmuştu.
AYRILIĞIN NEDENİNİ AÇIKLADI
Dizinin 3. sezonunda da ayrılıklar yaşanmış ve Deniz Baysal'ın 3 sezondur hayat verdiği Zehra karakteri diziye veda ederken yerine Aybüke Pusat gelmişti.
Deniz Baysal'ın bu ani vedası izleyenleri üzerken ayrılığın nedesi ise merak edilmişti.
Ünlü oyuncu diziden neden ayrıldığına dair ilk kez konuştu.
Deniz Baysal, "Bana söylenen Zehra'nın hikâyesi bitmişti. Bu da çok normal bir şey 3 sezon dolu dolu geçti zaten." dedi.
"Nasıl ki 2. sezonun sonunda arkadaşlarımız çıktıysa Çağlar, Ezgi, bu da öyle bir şey oldu. Hikâye bitti, teşekkür ettik karşılıklı ayrıldık." ifadelerini kullandı.
Kaynak: MYNET
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.