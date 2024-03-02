SGK'dan flaş karar! Eksik prime destek yok

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), işverenlere sağlanan aylık 700 liralık asgari ücret desteği hakkında yeni bir genelge yayımladı. Genelgeye göre, işverenlerin, yıl içinde tek bir ayda dahi brüt asgari ücretin onda birini aşan tutarda eksik prim bildirmesi durumunda, bu destekleri iptal edilecek.

Eksik bildirilen primlerin yanı sıra işverenlerin yapılan ödemeleri de cezalarıyla birlikte geri alınacak.

SGK'nın yeni genelgesine göre, işverenlerin yıl içinde çalışanların prime esas kazançlarını eksik veya hiç bildirmemesi durumunda, 2024 yılı boyunca asgari ücret desteğinden yararlanamayacakları belirtiliyor. Bu kapsamda, yapılan ödemelerin gecikme zammı ve cezası ile birlikte geri alınacağı da ifade ediliyor.

Özellikle işverenlerin, çalışanların primlerini eksik bildirmeleri veya hiç bildirmemeleri durumunda ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalacakları vurgulanıyor.

Kaynak: KARAR