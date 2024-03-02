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Antalya'da kiracısına ulaşamayan ev sahibine piton şoku

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Antalya’da kiracısına ulaşamayan bir ev sahibi, itfaiye ekipleriyle birlikte girdiği evde beslenmesi yasak olan albino pitonla karşılaştı. Kiracı A.Y’ye ulaşılamazken, piton hayvanat bahçesi yetkililerine teslim edildi.

Antalya'da kiracısına ulaşamayan ev sahibine piton şoku mask
Antalya'da kiracısına ulaşamayan ev sahibine piton şoku
Antalya'da kiracısına ulaşamayan ev sahibine piton şoku
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Antalya’da kiracısına ulaşamayan ev sahibi, girdiği dairede albino pitonla karşılaştı. Kepez ilçesine bağlı Ayanoğlu Mahallesi’ndeki 1932 Sokak’ta dün akşam, 6 katlı apartmanın 5’inci katında oturan A.Y’den haber alamayan mülk sahibi, binaya geldi.Mülk sahibi, kiracısı kapıyı açmayınca itfaiyeden yardım isterdi. Gelen itfaiye ekibinin kapıyı açıp içeri girdiği dairede albino cinsi piton bulundu. İtfaiye ekipleri beslemesi yasaklı tür olduğu için yılanı yakalayıp Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi yetkililerine teslim etti. A.Y’ye ise ulaşılamadı.

Antalya'da kiracısına ulaşamayan ev sahibine piton şoku

SOSYAL MEDYADA PİTONLA VİDEOLAR PAYLAŞMIŞ

Bukalemun, tarantula gibi beslemesi yasaklı hayvanları evinde besleyip sosyal medya hesaplarından paylaştığı görülen A.Y’nin, pitona “Pakize” ismini verdiği öğrenildi.

Sosyal medyasından pitonla çok sayıda fotoğraf ve video kaydı paylaştığı görülen A.Y’nin, yılanı tavuk etiyle beslediği bir video da görüldü.

Yavruyken beslemeye başladığı albino pitona sarılmış halde videolar da paylaşan A.Y’nin, görüntülerden birinde, “Siz de gün sonu pitonunuza sarılıp dertleşiyor musunuz? Yoksa normal misiniz?” yazdığı, başka bir videoda ise “1 aydır aç. Sanırım boyumu ölçüyor, beni yeme hayali kuruyor.” diye yorumlar yazdığı görüldü. Dişi olduğu belirlenen pitonun hayvanat bahçesinde birkaç gün karantinada tutulacağı, sonrasında sürüngenlerin olduğu yere alınacağı öğrenildi.

Antalya'da kiracısına ulaşamayan ev sahibine piton şoku
Antalya'da kiracısına ulaşamayan ev sahibine piton şoku

Kaynak: DHA

# Gelen, Sosyal, Antalya, İtfaiye

02 Mar 2024 - 15:48 - Gündem

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