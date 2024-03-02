Alanya’da ATV kazaları sezonu açtı

EDİNİLEN bilgiye göre kaza, Ahmet Tokuş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Henüz sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 06 DRF 539 araca kırmızı ışıkta durmaya hazırlandığı sırada arkasından süratli geldiği iddia edilen 07 AYG 931 plakalı ATV, yavaşlayamayarak çarptı. Çarpmanın şiddetiyle devrilen ATV’nin sürücüsü asfalt zemine düşerek yaralandı. Yaralı sürücüye çevredeki vatandaşlar tarafından müdahale edildi. Öte yandan Alanya’da özellikle yaz aylarında kullanımı artan ATV’ler havaların ısınması ile trafikte boy göstermeye başladı. Akabinde ATV araçlarının karıştığı trafik kazaları ise henüz sezon start almadan başladı. (Ramazan ÖZDEMİR)