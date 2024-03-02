Ek ödemeler başladı! Emeklinin hesabına yatmaya başladı

Bu promosyondan faydalanmak için, müşterilerin 3 yıl boyunca emekli maaşını Yapı Kredi’ye taahhüt etmeleri ve emekli aylığının net tutarının 10.000 TL veya üzerinde olması gerekiyor. Son başvuru tarihi 29 Şubat 2024 olarak belirlenmiştir.

Ek Nakit Ödül Fırsatları:

Ayrıca, ek nakit ödül fırsatları da bulunmaktadır. Müşteriler, ek ödül taahhütnamesi imzalayıp 60 gün içinde 2 yeni fatura ödeme talimatı vererek 1.000 TL ek nakit ödül kazanabilirler. Ayrıca, ilk kez emekli aylığı alanlar veya son 6 ayda emekli aylığı almamış olanlar 2.500 TL ek ödül kazanabilirler. Ayrıca, 3 – 29 Şubat 2024 tarihleri arasında ilk defa kredi kartı alan veya mevcut kartlarıyla 2 ay içinde toplam 500 TL harcama yapanlar 1.000 TL ek nakit promosyon kazanabilirler.

Başvuru Yöntemleri:

Başvurular Yapı Kredi Mobil, Yapı Kredi Bireysel Internet Şubesi, Müşteri İletişim Merkezi veya Yapı Kredi şubeleri aracılığıyla yapılabilmektedir.

Dikkat Edilmesi Gerekenler:

Nakit promosyon ödemesi, promosyonun hesaba yatırıldığı tarih esas alınarak 3 yıl için peşin olarak yapılacaktır.

3 yıl içinde emekli maaşının başka bir bankaya taşınması veya SGK tarafından kesilmesi durumunda, banka ödenen promosyon tutarını geri alacaktır.

Son Notlar:

20 Ocak 2022 – 31 Ocak 2024 tarihleri arasında ek ödül alan müşteriler, taahhütlerini iptal edip yeniden taahhüt vermedikleri sürece kampanyadan yararlanamazlar.

31 Ocak 2024 itibariyle Yapı Kredi’den promosyon taahhüdü bulunan ve başka bir SGK emekli aylığı getiren müşteriler de kampanyadan yararlanamazlar.



