'Bana oy verirseniz Gazzeli çocuklar sevinecek' diyen Kurum'a tepki: "Önce İsrail'le ticareti durdurun"

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, katıldığı bir etkinlikte Gazze'ye yapacakları yardımlar için milletin gerçek belediyecilikten yana tavrını koyması gerektiğini belirterek "31 Mart'ta Gazze'deki mazlumlar sevinecek, Gazze'de elini bize uzatan kardeşlerimiz sevinecek" ifadelerini kullandı.
Kurum’un açıklamalarına X hesabından sert sözlerle karşı çıkan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “İnsanların işlenen zulüm karşısında kendini ateşe verdiği bir dönemde yaşanan soykırımı siyasete alet edemezsiniz” dedi.
"EDEP YA HU!"
Tüm dünyanın Filistinlilere yapılan zulme sessiz kalmayarak ayağa kalktığı ve tepki gösterdiği böyle bir dönemde Gazzeli mazlumların acılarını yerel seçimlere alet etmek ahlaksızlıktır, seviyesizliktir, vicdansızlıktır diyen Karamollaoğlu, “Halep oradaysa arşın burada! Buyurun iktidar olarak terörist İsrail'e giden ticaret gemilerini durdurun. İktidar olarak elinizde olmayan hangi yetkiyi kullanacaksınız da İBB'yi kazanınca Gazzeli mazlumlara yardım edeceksiniz? Edep ya hu!” ifadelerini kullandı.
Kaynak: Karar
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.