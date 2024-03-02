Alanya’da Muhasebe Haftası kutlandı

HER yıl 1-7 Mart tarihleri arasında kutlanan Muhasebe Haftası kapsamında Alanya Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (ALSMO) üyeleri dün Alanya Atatürk Anıtı’nda tören düzenledi. Atatürk anıtına çelenk sunulması ile başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Alanya Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası'nın (ALSMO) Başkanı Tevfik Atar’ın konuşması ile sona erdi. Bugün Alanya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nda saat 10.30’da kokteyl düzenlendi.

‘MUHASEBE HAFTASI KUTLU OLSUN’

Kokteyl sonrası açıklamalarda bulunan Alanya Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası'nın (ALSMO) Başkanı Tevfik Atar, “Cumhuriyetimizin 100 ‘üncü, mesleğimizin 35’nci Yılında , 1-7 Mart Muhasebe haftamız ile Odamızın 14. Kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında bugün düzenlediğimiz kokteylimize hepiniz hoşgeldiniz. Ülkemizde ilçe bazında kurulan ilk oda olmamızın ve 77 oda içerisinde ilçe olmamıza rağmen 25. Büyük oda olmamızın gururunu ve onurunu yaşıyoruz. Bu vesile ile Odamızın kuruluşuna önderlik eden, bugünlere gelmesini sağlayan tüm meslektaşlarımıza ve üstadlarımıza teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Ülkemizde 125518 meslek mensubu ve stajyerleri ile beraber yaklaşık 150.000 kişilik büyük camiamızın içerisinde üyelerimiz ve stajyerlerimizle önemli sayılabilecek bir yere sahibiz. Bugün odamızda kayıtlı 378 bağımsız, 177 bağımlı çalışan ve 101 mesleğini ifa etmeyen toplamda 656 meslek mensubumuz bulunmaktadır. Mesleğimizin geleceği dediğimiz 96 stajyerimiz ve 45 staja başlama sınavına girecek meslek mensubu adaylarımız bulunmaktadır. Biz mali müşavirler 35 yıldır olduğu gibi bugünde en zor koşullarda dahi mesleğimizle ülke ekonomisine değer katmaya, iş dünyasına ve ülkemizin aydınlık geleceğine katkı sunmaya devam ediyoruz. Ülke olarak bir kaç yıldır çok zorlu süreçlerden geçiyoruz. Pandemi ile başlayan bu süreçte; yaraları, acıları hala çok taze olan yüz yılın felaketi olarak adlandırılan 6 şubat 2023 depremi resmi rakamlara göre elli bine yakın canımızı elimizden aldı. Bu deprem felaketinde Hatay da 27, Kahramanmaraş da 18, İskenderun da 5, Adıyaman da 6, Malatya da 3, Gaziantep ve Adana da 1’er olmak üzere toplamda 61 meslek mensubumuz hayata veda etti. Acısını unutamayacağımız 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen depremde hayatını kaybeden meslektaşlarımızı ve vatandaşlarımızı rahmetle ve saygıyla anıyor, Hepsine Allah’tan rahmet diliyorum. Bu acılı, zorlu süreçlerde dahi meslek mensuplarımız görevlerini yerine getirmeye, mesleğini ifa etmeye devam ettiler. En zor şartlarda dahi Biz mali müşavirler muhasebeciler, 35 yıldır ülkemize ve iş dünyasına sunduğumuz hizmet, ülke ekonomisine katkımızı düşündükçe mesleğimizle onur ve gurur duyuyoruz. Bugün toplumsal sorumluluğumuzu da katarak ifa etmeye çalıştığımız mesleğimiz teknolojik gelişmeler artıkça ve kullanılan muhasebe programları geliştikçe kolaylaşacağı yerde mali idare tarafından sürekli getirilen yeni bildirimler , yükümlülükler, danışılmadan ve uygulanabilirliliği sorgulanmadan hızla getirilen mevzuat değişiklikleri, plansız ve altyapısı olmadan zorunlu kılınan elektronik uygulamalar, süre kısıtlamaları gibi yapılan yanlış uygulamaların neticesinde meslektaşlarımız moralsiz, motivasyonsuz, büyük bir stres altında mesleğini icra etmeye çalışmaktadırlar. Devlet ile mükellef arasında köprü vazifesi gören meslek mensuplarımız beyanname ve bildirimlerin son gününde hayatlarını kaybeder hale gelmiştir. Önümüzdeki günlerde uygulamasını yapmaya başlayacağımız Enflasyon Muhasebesi de meslek mensuplarımız için ayrı bir stres kaynağı olmuştur. Yıllardır sorguladığımız, üst birliğimiz başta olmak üzere meslek örgütlerimizce ilgililere sürekli iletilen çözüm beklediğimiz temel sorunlarımızın ilgililer tarafından da sorgulanmasını, taleplerin karşılanmasını, gerekli düzenlemelerin yapılmasını bekliyor, istiyor ve arzu ediyoruz. Biz herşeye rağmen işlerimizi aksatmadan memleket ve meslek sevdasıyla ülkemiz için üretmeye, değer katmaya devam edeceğiz. Mart ayının başlamasıyla mesleki olarak Yoğun bir sürece gireceğimiz işlerinizde kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Gelecek güzel günlere olan inancımla; Büyük bir özveri ve sabırla mesleğini ifa etmeye çalışan, en zor koşullarda dahi Ülke ekonomimizin gelişimi için hareket eden, iş dünyasına bilgisi ve hizmetleriyle yön veren, ürettiği değeri toplumla paylaşan siz kıymetli meslektaşlarımın, stajyerlerimizin ve muhasebe camiasının Muhasebe Haftasını en içten duygularımla kutlar, katılımınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür eder, saygılarımı sunarım” ifadelerini kullandı. (Şerife ÇOBAN)