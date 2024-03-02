FIFA'dan mavi kart kararı

FIFA Başkanı Fianni Infantino, Uluslararası Futbol Birliği Kurulu'nun (IFAB) İskoçya'daki 138. Yıllık Genel Kurul Toplantısı öncesinde açıklamalarda bulundu. Infantino, açıklamasında IFAB'ın aldatmaya yönelik veya hakemlere itiraz gibi durumlarda kullanılması için ‘mavi kart’ önerisini de değerlendirdi.

Hakeme itirazda bulunan veya aldatmaya yönelik hareket yapan oyuncuların 10 dakika süreyle ihraç edileceği yönündeki haberler hakkında konuşan Infantino, "Elit seviyede herhangi bir mavi kart olmayacak. Bu bizim için gündemde olmayan bir konudur" dedi.

'MAVİ KART DİYE BİR ŞEY YOK'

FIFA olarak "mavi kart"a tamamen karşı olduklarını vurgulayan Infantino, "Bu konudan haberim yoktu. Ben FIFA başkanıyım ve FIFA'nın IFAB'da söz sahibi olduğunu düşünüyorum. Başlık ister misiniz bilmiyorum, mavi karta kırmızı kart" ifadelerini kullandı.

Futbolda yeni önerilere saygıyla yaklaşılması gerektiğini kaydeden Infantino, "Ancak bir kere baktığınızda oyunu, oyunun özünü ve geleneğini de korumak zorundasınız. Mavi kart diye bir şey yok” değerlendirmesinde bulundu.

IFAB'ın mavi kart önerisinin yer aldığı raporu 9 Şubat'ta yayımlamayı planladığı, ancak teklifin basına yansımasının ardından gelen tepkiler üzerine vazgeçtiği öne sürülmüştü.

Kaynak: Karar