ALSİAD’dan eski yönetime teşekkür plaketi

ALANYA Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ALSİAD) tarafından Berbecue Restoran’da düzenlenen davete dernek üyeleri ve eşleri katıldı. ALSİAD Başkanı Emrah Cezirioğlu ve eşi Güzide Cerizioğlu tarafından karşılanan dernek üyeleri Barbecue’de keyifli bir akşam geçirdiler. ALSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Cezirioğlu, konuşmasında ALSİAD’ın geçmişten bugüne elde ettiği kazanımları ve gelecekteki hedefleri hakkında bilgi verdi. Şehrin iş insanları olarak Alanya’da ulaşım, markalaşma ve eğitim konularında, fikir üretme ve proje sunma noktalarında çalışmalar yaptıklarını dile getiren Emrah Cezirioğlu, “Biz bu şehirde kazandık, bu şehre de kazandırmayı hedefliyoruz. Alanya’daki kurumlarla diyaloglar sağlayarak ve onların da desteğini alarak yolumuza devam ediyoruz” dedi.

Konuşmasının sonunda ALSİAD’ın bir önceki dönem başkanı Ali Kamburoğlu’na ve yönetimine teşekkür eden Emrah Cezirioğlu, Kamburoğlu ve yeni dönemde görev almayan geçmiş dönem yönetim kurulu üyelerine teşekkür plaketi verdi. Ali Kamburoğlu, plaket takdiminin ardından ALSİAD üyelerine seslendi. ALSİAD olarak, Ticaret ve Sanayi Odası’nın seçimlerinde 3 başkan adayı çıkardıklarını dile getiren Kamburoğlu, “Üyeleri ile kurumlar arasında sağlıklı bağlar kurmaya çalışan ALSİAD, üretime ve ekonomiye katkı sunmaya çaba gösteren bir dernektir. Bu dernekte görev almış olmak benim için de bir onurdu. Yeni yönetime de Emrah Cezirioğlu başkanlığında başarılar diliyorum” dedi. ALSİAD gecesinde Alanya’nın genç iş insanlarından olan Sait Yılmaz’a ve Mehmet Özcan’a da üyelik beratları takdim edildi. Başkan Cezirioğlu, derneğe yeni katılan Sait Yılmaz’a ve Mehmet Özcan’a da “Hoşgeldiniz” diyerek başarılar diledi. (ALSİAD/BÜLTEN)