Kuzey Alanya'dan Şahin'e tam destek

ALANYA'NIN her köşesinde halk buluşmalarını aralıksız olarak sürdüren İYİ Parti Alanya Belediye Başkan Adayı Mehmet Şahin, bu kez doğup büyüdüğü mahallesi Sugözü'nde Kuzey Alanya halkı ile bir araya geldi. Kuzey Alanya halkı Şahin'i adeta bağrına bastı. Akşam Yüksek Mimar Süleyman Kütürüp'ün davetiyle Sugözü Mahallesi'nin Kütürüp Caddesi'nde, sabah ise Sugözü Mahallesi merkezinde Kuzey Alanya halkıyla kucaklaşan Şahin, her iki buluşmadaki müthiş kalabalıkların yarattığı izdiham, sevgi gösterileri ve yoğun destek nedeniyle duygu dolu anlar yaşadı.

ŞAHİN: 1 NİSAN SABAHI İTİBARIYLA BOZUK DÜZENE SON VERECEĞİZ

Kütürüp bölgesinde vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen Şahin'e yoğun olarak imar sorunları ile sosyal destek talepleri iletildi. Şahin, "1 Nisan sabahı itibarıyla bozuk düzene son vereceğiz. Alanya’mızda her alanda sil baştan dönüşüm atağı başlatacağız. Sorunlarını hızla çözüp, taleplerini karşılayacağımız halkımız artık rahat bir nefes alacak. Artık vatandaşımız yerel yönetimin gücünü ve etkisini her alanda hissedecek. Projelerimizi hızla hayata geçirerek artık hak ettiğiniz konforlu bir şehirde yaşamanızı sağlayacağız. Mehmet Şahin sözü" dedi.

Şahin, Kütürüp'teki konuşmasını alkış sağanağı, sevgi gösterileri ve tezahüratları arasında güçlükle tamamladı.

ŞAHİN: HALKIMIZIN REFAH SEVİYESİNİ VE YAŞAM STANDARDINI YÜKSELTECEĞİZ

Şahin ve ekibi, sabah ise Sugözü Mahallesi merkezinde mahalle sakinleri ile bir kez daha kucaklaştı. Doğup büyüdüğü mahallesi Sugözü'nde yine müthiş kalabalığın yarattığı izdiham, sevgi gösterileri ve yoğun destekle karşılanan Şahin, komşularıyla tek tek selamlaşıp kucaklaştı.

Şahin, Kuzey Alanya halkının yığınla sorun ve taleplerini dinleyip notlar aldı ve halka hitabında "Artık 31 Mart'taki yerel seçim için geri sayım başladı. Siz rahat olun. Size Mehmet Şahin sözü. Hep ihmal edilen Kuzey Alanya’mızı güzel şehrimizin yıldızı yapacağız" dedi. Şahin, coşkulu kalabalığın alkışları ve sevgi gösterileri arasında güçlükle sürdürdüğü konuşmasında "1 Nisan sabahı itibarıyla ilk işimiz halkımızın refah seviyesini, yaşam standardını yükseltmek olacak. Artık yerel yönetim Alanya’mızda vefakar, cefakar halkımıza dokunacak, hak ettiği hizmetleri sonuna kadar sunacak" dedi.

Şahin, Kuzey Alanya buluşmalarına ilişkin mesajında "Yoğun ilgi ve destekleriyle bizi onurlandıran tüm Kuzey Alanya sakinlerimize tek tek teşekkür ederim. Onların bu sevgilerine hep layık olacağız, onları asla mahcup etmeyeceğiz" dedi.