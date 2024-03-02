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Alanya’da dronlu trafik denetiminde ceza yağdı

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Alanya’da jandarmanın yaptığı dron destekli trafik denetiminde kırmızı ışık ihlali yapan ve seyir halindeyken cep telefonu kullanan 58 sürücüye 69 bin 144 TL cezai işlem uygulandı  

Alanya’da dronlu trafik denetiminde ceza yağdı mask
Alanya’da dronlu trafik denetiminde ceza yağdı
Alanya’da dronlu trafik denetiminde ceza yağdı
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ALANYA İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 28-29 Şubat tarihlerinde çevre yolu üzerinde dron ile trafik denetimi yapıldı. Yapılan denetimlerde kırmızı ışık ihlali yapan ve seyir halindeyken cep telefonu kullanan 58 sürücüye 69 bin 144 TL cezai işlem uygulandı. (Alanya Kaymakamlığı / Bülten)
# Alanya, Jandarma

02 Mar 2024 - 12:54 - Gündem

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