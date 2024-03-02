Alanya’da dronlu trafik denetiminde ceza yağdı

ALANYA İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 28-29 Şubat tarihlerinde çevre yolu üzerinde dron ile trafik denetimi yapıldı. Yapılan denetimlerde kırmızı ışık ihlali yapan ve seyir halindeyken cep telefonu kullanan 58 sürücüye 69 bin 144 TL cezai işlem uygulandı. (Alanya Kaymakamlığı / Bülten)