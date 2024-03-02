02 Mar 2024 - 12:29- Asayiş G:

İzmir'de suç örgütlerine dev operasyon! Çok sayıda tutuklama...

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İZMİR'de, suç örgütleri ve onlara silah temini yapan gruplar ile tütün kaçakçılığına yönelik düzenlenen iki ayrı operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheliden 10'u tutuklandı.

İzmir'de suç örgütlerine dev operasyon! Çok sayıda tutuklama... mask
İzmir'de suç örgütlerine dev operasyon! Çok sayıda tutuklama...
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Organize Suçlarla Mücadele, Kaçakçılıkla Mücadele ve Mali Suçlarla Mücadele şube müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla İzmir'de 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'vergi kaçakçılığı', 'tefecilik ve dolandırıcılık yoluyla haksız kazanç elde etmek suretiyle devleti zarara uğratmak' gibi suçlara karıştıkları belirlenen suç örgütleri ile bu kişilere yasa dışı silah temini sağlayan suç gruplarına yönelik çalışma yaptı. Bu kapsamda, Ödemiş ilçesinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 'Dirikan' adlı suç örgütüne yönelik 27 Şubat'ta eş zamanlı operasyon yapıldı. 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Aynı operasyon kapsamında Balçova, Seferihisar ve Karabağlar'da bu suç örgütüne silah temin ettiği öne sürülen 4 şüpheli daha gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ruhsatsız 21 tabanca, 127 fişek, 5 av tüfeği, 49 kartuş, 4 bıçak ve bir kılıç ele geçirildi.

Bunun yanında Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ise, kaçak tütün ve tütün mamullerinin imalatı, ticareti ve sevkiyatı yaptıkları ileri sürülen 12 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin ev, iş yerleri ve üzerlerindeki aramalarda, 1 tabanca, 59 fişek, 3 milyon 858 bin 200 boş makaron, 247 bin 540 içi doldurulmuş makaron, 4 bin 300 sahte bandrol, 2 bin 797 kilo kıyılmış tütün, 63 elektronik sigara cihazı ve likidi, sigara sarma makinesi ve kompresör ele geçirildi.

Her iki operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheli, dün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 10'u çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. Diğer 10 şüpheli ise 3'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere serbest bırakıldı.

# İzmir, ceza, dolandırıcılık

02 Mar 2024 - 12:29 DHA İzmir- Asayiş

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İzmir'de suç örgütlerine dev operasyon! Çok sayıda tutuklama... mask
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