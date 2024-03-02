Bir soykırım davası da Almanya'ya! İsrail ile birlikte mi yargılanacak?

Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) İsrail'in Gazze'deki faaliyetleri nedeniyle Güney Afrika tarafından açılan dava, uluslararası hukukun işleyişi açısından önemli bir gelişme olarak görülürken, Nikaragua'nın bu sürece Almanya'ya karşı dava açarak katılması dikkat çekici bir adım olarak öne çıkıyor. Nikaragua, İsrail'in Filistin'deki faaliyetlerine "katkısı" sebebiyle Almanya'ya karşı dava açtı, bu durum soykırım sözleşmesini ve Cenevre Sözleşmelerinin ihlallerini kapsayacak şekilde geniş bir hukuki alana yayılıyor.

ALMANYA'NIN ROLÜ MERCEK ALTINDA

Nikaragua'nın bu hamlesi, İsrail'in Gazze'deki katliamlarına uluslararası destek ve katılımın sorumluluğunu sorguluyor ve bu bağlamda Almanya'nın rolünü mercek altına alıyor. Bu adım, aynı zamanda uluslararası hukukta devletlerin birbirleri üzerindeki etkilerini ve sorumluluklarını tartışmaya açan yeni bir boyut getiriyor.

Güney Afrika'nın başvurusuyla başlayan ve birçok ülkenin destek verdiği süreçte, İsrail'in Gazze'deki faaliyetleri "soykırım" suçlaması altında UAD tarafından incelenmekte. İsrail, "soykırım kastının olmadığını" savunurken, Güney Afrika ve destekçi ülkeler, İsrail'in uluslararası hukuku ihlal ettiğini delilleriyle ortaya koymakta.

REFERANS NOKTASI OLUŞTURUYOR

UAD'nin bu konuda aldığı kararlar ve Nikaragua'nın Almanya'ya karşı açtığı dava, uluslararası hukuk pratiğinde önemli bir referans noktası oluşturuyor. Bu süreç, uluslararası toplumun, özellikle de İsrail'in Gazze'deki saldırıların yarattığı insani krize ve uluslararası hukukun ihlaline nasıl tepki verdiğini ve bu konuda nasıl bir sorumluluk aldığını göstermesi açısından önem taşıyor.

Kaynak: Karar