İstanbul depremi iki uzmanı karşı karşıya getirdi! İşte çözülemeyen muamma

Olası İstanbul depremine yönelik yer bilicimlerin uyarıları devam ediyor.

Prof. Dr. Naci Görür, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir etkinlikte, "İstanbul’da kesinlikle 7’den büyük bir deprem olacaktır" uyarısını yaptı. Prof. Dr. Ahmet Ercan ise Naci Görür'le aynı fikirde değil. Ercan, sosyal medya hesabından Görür'ün söz konusu ifadelerine; "İstanbul’da her an deprem olacağını gösteren bir tane kanıt gösterin size inanayım! Siz böyle söyledikçe siyasetçiler ile müteahhitler sizin sözlerinizi kullanıp oy ile para devşiriyorlar. İnşaat, ülkeye katma değer üretmeyen ölü yatırımdır. Yatırım sanayiye kaymalı. Lütfen" diyerek tepki gösterdi.

Naci Görür: Niye rahatsızlık duyarlar ki...

Görür'den ise Ercan'a yanıt gecikmedi. Görür paylaşımında; "Arkadaşlar, zaman zaman, X’te yazışmalarınızı, sorularınızı, düşüncelerinizi okuyorum. Çoğunuz olumlu yönde ve olması gereken şekilde konuşuyorsunuz. Ama kimi arkadaşlarım sanki bu ülkede depremin konuşulmasından rahatsız oluyor. Korkmalarını anlıyorum. Korku insani bir duygu ama daha dün on binlerce canımızı kaybettiğimiz bir ortamda ÜLKEMİZDEKİ KENTLERİ DEPREM DİRENÇLİ YAPALIM, İNSANIMIZ ÖLMESİN söyleminden niye rahatsızlık duyarlar ki. Biz burada depremi değil depreme karşı önlem alalımı konuşuyoruz. Lütfen içinize sevgi dolsun, kendinize gelin. Sevgiyle" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Ekonomim