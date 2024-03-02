Dolar sahiplerine dikkat çeken uyarı: Bahar mı tufan mı?

İslam Memiş'in tv100.com'daki "Martta para piyasalarını neler bekliyor?" başlıklı yazısı

Asıl odak noktam Mayıs.

Şubat ayındaki bir yazımda “Sizi Mayıs ayına hazırlıyorum” uyarım vardı.

Mayısa kadar yol haritam da bir değişiklik yok.

Mart beklentim döviz kurları, altın ve gümüşün gram fiyatlarının yukarı, borsa ve kripto paraların aşağı olacağı yönünde.

Dolar/TL: 32,25-32,40 lira

Avro/TL: 35,25-35,40 lira

EUR/USD: 1,09-1,10

Gram altın: 2.150-2.170 lira

Gram gümüş: 24-25 lira

Bitcoin: 50-55 bin dolar

Bist100: 8.400-9.400 puan

Aralıklarını takip edeceğim.

Rakamların bir değeri yok.

Çünkü her gün değersizleşiyor.

İnsanlara artık rakamların yükselmesi bir şey ifade etmiyor.

“Bir ay sonra nedenleri ile dolar 50 lira olabilir” de, umursamazlar.

Çünkü enflasyon herkesi bezdirdi.

Enflasyon karşısında hiçbir rakam kazandırmadı veya koruyamadı.

Martta dış politikayı daha yakından takip edeceğim.

Dış politika tarafında yaşanabilecek görüş ayrılıkları veya kırılmalar piyasayı direkt olarak etkiler.

Buna Rusya, Avrupa ve ABD tarafından gelebilecek haber akışları diyebiliriz.

İçeride yerel seçimler süreci de önemli olacak.

Seçimler yaklaştıkça gerginlik, spekülasyon, algı, tahrik, hırs, ihtiras bir o kadar artar.

Seçimler yaklaştıkça vaatler artar, beklenti artar, maliyet artar.

Seçime odaklı bir piyasa beklentisi var içeride.

Kimi seçimden sonra daha da zor günlere hazır olmak gerek, kimi de enflasyon düşecek her şey geride kalacak diyor.

Mayısta hepimiz her şeyi göreceğiz.

Ama Mart, bu yandan da önemli bir ay olacak

Martın gergin ve belirsiz bir ay olmasını bekliyorum.

Piyasa kendini bir ay daha sıkacak.

Sonra ne mi olacak?

Piyasalara ya BAHAR ya da TUFAN gelecek.

Biz TUFAN’a çok alışığız da BAHAR’a hiç mi hiç alışkın değiliz.

Hayal edelim “Döviz sert bir şekilde gerilemiş, TL hak ettiği yere gelmiş, enflasyon düşmüş, çarşı pazarda hayat ucuz…”

Hoş geldin Mart.

Kaynak: Medyatava