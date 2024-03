Özçelik’ten Alanya'ya otogar sözü

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Seçim Koordinasyon Merkezi tarafından hazırlanan seçim programı kapsamında çalışmalarını sürdüren CHP Alanya Belediye Başkan Adayı Osman Tarık Özçelik, Otogar Taksi Durağı'ndaki şoförlerle kahvaltılı toplantıda bir araya geldi. Özçelik’e, İlçe Başkanı Bülent Kandemir ile Belediye Meclis Üyesi Adayları da eşlik etti. Durak Başkanı Ahmet Erdoğmuş ve şoförlerin karşıladığı Özçelik, taksici esnafının sıkıntı ve taleplerini dinledi. Alanya Belediyesi'nde yönetiminin anlayışının değişmesi için yola çıktıklarını söyleyen Özçelik, “Bu yönetim devam ederse Alanya daha da çekilmez hale gelecek. Sizler bu eziyeti en çok çeken esnaf gruplarından birisiniz. Alanya için hepiniz çok değerlisiniz. Sizler halkla bire bir iletişim kuranlar olarak ihtiyaçları biliyorsunuz. Biz de bu sorunları çözmeye talibiz.” diye konuştu.

BÜYÜKŞEHİR İLE KONTAK HALİNDEYİZ

Özçelik, “Tertemiz beyaz gömleğimle Belediye Başkanlığı makamına talip oldum. Göreve geldiğimizde de işimizi temiz bir şekilde yapacağız ve belediyeyi bu düsturla yöneteceğiz. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Muhittin Böcek ile devamlı kontak halindeyiz. Muhittin Başkan, taksilere kamera takılması için gerekli işlemleri başlattı. 31 Mart'tan sonra işbirliği ile daha büyük işleri birlikte başaracağız." Dedi.

KÖY OTOGARINDAN FARKI YOK

CHP Başkan Adayı Özçelik, konuşmasının ardından durak üyelerine mikrofonu vererek sıkıntı ve önerilerini dinledi. Şikâyetlerini sıralayan taksici esnafı, “Etrafı çitle çevrili durağımızın çevre düzenlemesi mutlaka yapılmalıdır. Kızlarpınarı Caddesine bisiklet yolu yapıldı. Bu yol nedeniyle çok sıkıntı yaşıyoruz. Bisiklet yolu kaldırılsın. Mahalleyi öldürmeye gerek yok. Otopark yapımı konusuna da önem verilmeli. Başlıca sıkıntılarımızı defalarca Belediyeye yazdık ve söyledik ama yanıt gelmedi. Ayrıca bu otogar Alanya’ya yakışmıyor. İhtişamlı bir otogar yapılmalı. Köy otogarlarından farkı yok. Gece olunca daha kötü bir görüntü oluşuyor” diye dert yandılar.

GEÇMİŞİN MİRASI TÜKETİLDİ

Alanya’ya her yönüyle yakışan bir otogar yapma sözü veren Osman Tarık Özçelik, “Alanya’da o kadar çok aksaklık var ki hepsine el atacağız. Şehrimiz hak ettiği otogara kavuşacak. Şimdiye kadar çoktan yapılmalıydı ama bizim dönemimize nasip olacak. Alanya’da geçmiş on yıl içerisinde geçmişin mirası tüketildi. Ulaşım ve trafik sisteminin kalitesinin arttırılması amacıyla kapsamlı çalışmalar yapacağız. Ayrıca 15 dakikalık geçiş süreci olan yerlerle ilgili de çalışmalarımız var. Bu sorunu da çözeceğiz. Alın teriyle ekmeğini kazanan esnafımızın her zaman yanındayız” şeklinde konuştu. (CHP Alanya İlçe Teşkilatı/BÜLTEN)