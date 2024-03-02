Cep telefonu faturalarında kabus yolda! Büyük zam geliyor... Son tarih açıklandı

Mobil operatörlerin faturalara son bir yılda yüzde 150'den fazla zam yapması, vatandaşları büyük bir rahatsızlığa sürükledi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yapılan uyarılara göre, 1 Nisan itibarıyla açıklanacak yeni azami ücret tarifesi sonrasında operatörlerin tarife ve paket fiyatlarına zam yapması bekleniyor. Buna rağmen, kurumun operatörlere getirdiği "tavan fiyat uygulaması"nın sorunu çözmede yetersiz kaldığı görülüyor.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre BTK, mobil operatörlerin konuşma ve SMS ücretlendirmeleri için 6 ayda bir "Mobil Elektronik Haberleşme Hizmetleri Azami Ücret Tarifesi" yayınlıyor ve bu tarifelerle tavan fiyat sınırlaması getiriyor. Ancak, internet ücretleri Elektronik Haberleşme Kanunu çerçevesinde serbest piyasa koşullarına bırakılmış durumda, bu da operatörlerin asıl zam odaklı tarifelerini internet paketleri üzerinden uygulamasına yol açıyor.
SON TARİH 1 NİSAN
1 Nisan'da dakika ve SMS için belirlenen tavan fiyatların artırılması beklenirken, bu tarihten sonra mevcut taahhütlerini uzatmayı düşünen kullanıcılar yeni ve daha yüksek fiyatlı paketlerle karşılaşabilecekler. Bu durumdan etkilenmek istemeyenlerin, zam öncesinde yeni tarife ve paket taahhütlerini 1 Nisan tarihinden önce yenilemeleri öneriliyor. Bu strateji, kullanıcıların mevcut koşullarda en uygun fiyatlarla hizmet almaya devam etmesini sağlayabilir.
Kaynak: Karar
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.