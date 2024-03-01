Antalya’da icradan satılık araç

ilan.gov.tr'de yayınlanan ilana göre Antalya’da 2011 yılına ait Set marka Leon tipli araç icra kararı ile satışa çıkarıldı. Muhammen bedeli, 860 bin TL olan aracın satışı 14 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.
Ayrıntılı bilgi için ilan metnini tıklayınız. (Mazlume GÖKTAŞ)
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.