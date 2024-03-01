Antalya’da icradan satılık araç

ilan.gov.tr'de yayınlanan ilana göre Antalya’da 2011 yılına ait Set marka Leon tipli araç icra kararı ile satışa çıkarıldı. Muhammen bedeli, 860 bin TL olan aracın satışı 14 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

Ayrıntılı bilgi için ilan metnini tıklayınız. (Mazlume GÖKTAŞ)