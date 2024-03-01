Alaiye Su akaryakıt satın alacak

ilan.gov.tr'de yayınlanan ilana göre Alaiye Su Hazır Beton Enerji LTD. Tİ., düzenleyeceği ihale ile akaryakıt alacak. Kamu İhale Kanunun 19. Maddesine göre gerçekleştirilecek ihale 25 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

Ayrıntılı bilgi için ilan metnini tıklayınız. (Mazlume GÖKTAŞ)