Belediye kırmızı ve beyaz et satın alacak

ilan.gov.tr'de yayınlanan ilana göre Muratpaşa Belediye Başkanlığı, düzenleyeceği ihale ile kırmızı ve beyaz et satın alacak. Kamu İhale Kanunun 19. Maddesine göre gerçekleştirilecek ihale 22 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

Ayrıntılı bilgi için ilan metnini tıklayınız. (Mazlume GÖKTAŞ)