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Belediye kırmızı ve beyaz et satın alacak

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Muratpaşa Belediye Başkanlığı, düzenleyeceği ihale ile kırmızı ve beyaz et satın alacak

01 Mar 2024 - 10:04 - Ekonomi

Mahreç  Mazluma Göktaş

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