- Siyaset

Seçime sayılı günler kala anket sürprizi!

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Yerel seçimler için geri sayım devam ederken araştırma şirketi ORC, Ordu, Samsun ve Trabzon'da yaptığı anket sonuçlarını açıkladı. Yapılan anket sonucuna göre; Ordu'da İYİ Parti'nin adayı, Samsun'da ve Trabzon'da ise AK Parti'nin adayı yarışı önde götürüyor.

Seçime sayılı günler kala anket sürprizi! mask
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31 Mart yerel seçimlerine 28 gün kaldı.  Türkiye 5 yıl sonra aynı tarihte yeniden sandık başında olacak. Özellikle büyükşehirlerdeki seçim yarışı merak konusu olurken, ORC Araştırma'nın Karadeniz illerindeki yaptığı son anketlerin sonuçlarını da kamuoyu ile paylaştı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?

AK Parti - Ahmet Metin Genç: %43,9
CHP - Hasan Süha Saral: %20,6
İYİ Parti - Muhammet Erkan: %15,5
Yeniden Refah Partisi - Lokman Öztürk: %5,4
Kararsız: %11,1
Diğer Adaylar: %3,5

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde hangi adaya oy vereceksiniz?

İYİ Parti - Enver Yılmaz: %33,2
AK Parti - M. Hilmi Güler: %30,7
CHP - Zekai Sana: %19,2
Yeniden Refah Partisi - Adem Ağca: %4,1
Kararsız: %4,1
Diğer Adaylar: %3,0

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde hangi adaya oy vereceksiniz?

AK Parti - Halit Doğan: %35,2
İYİ Parti - İ. Nilay Tüfekçi: %27,1
CHP - Cevat Öncü: %20,9
Yeniden Refah Partisi - Adem Güney: %4,3
Kararsız: %9,7
Diğer: %2,8
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02 Mar 2024 - 09:39 - Siyaset

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