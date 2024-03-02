02 Mar 2024 - 09:39 - Siyaset

Seçime sayılı günler kala anket sürprizi!

Yerel seçimler için geri sayım devam ederken araştırma şirketi ORC, Ordu, Samsun ve Trabzon'da yaptığı anket sonuçlarını açıkladı. Yapılan anket sonucuna göre; Ordu'da İYİ Parti'nin adayı, Samsun'da ve Trabzon'da ise AK Parti'nin adayı yarışı önde götürüyor.