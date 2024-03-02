Seçime sayılı günler kala anket sürprizi!

31 Mart yerel seçimlerine 28 gün kaldı. Türkiye 5 yıl sonra aynı tarihte yeniden sandık başında olacak. Özellikle büyükşehirlerdeki seçim yarışı merak konusu olurken, ORC Araştırma'nın Karadeniz illerindeki yaptığı son anketlerin sonuçlarını da kamuoyu ile paylaştı.
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?
AK Parti - Ahmet Metin Genç: %43,9
CHP - Hasan Süha Saral: %20,6
İYİ Parti - Muhammet Erkan: %15,5
Yeniden Refah Partisi - Lokman Öztürk: %5,4
Kararsız: %11,1
Diğer Adaylar: %3,5
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde hangi adaya oy vereceksiniz?
İYİ Parti - Enver Yılmaz: %33,2
AK Parti - M. Hilmi Güler: %30,7
CHP - Zekai Sana: %19,2
Yeniden Refah Partisi - Adem Ağca: %4,1
Kararsız: %4,1
Diğer Adaylar: %3,0
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde hangi adaya oy vereceksiniz?
AK Parti - Halit Doğan: %35,2
İYİ Parti - İ. Nilay Tüfekçi: %27,1
CHP - Cevat Öncü: %20,9
Yeniden Refah Partisi - Adem Güney: %4,3
Kararsız: %9,7
Diğer: %2,8
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.