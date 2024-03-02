- Sağlık

İlaç krizi büyüyor! O hastalara büyük şok... Satışı sona erdi

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İlaç krizi birçok hastayı mağdur ederken, İsviçre merkezli bir ilaç firması, Alzheimer, migren, göz enfeksiyonu, göz ağrısı ve epilepsi ilaçlarını kapsayan 14 ilacın Türkiye’deki satışını sonlandırdı. Türkiye’de muadili olmayan epilepsi ilacının artık satılmamasıyla, hastaların nöbet geçirme tehlikesi olduğu vurgulandı.

İlaç krizi büyüyor! O hastalara büyük şok... Satışı sona erdi mask
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Türk Lirası'nın tarihi değer kaybına bağlı olarak Türkiye'de ilaç krizi giderek büyürken, İsviçre merkezli bir ilaç firması, geçen aylarda ecza depolarına gönderdiği açıklamayla 14 ilacın Türkiye’de satışını sonlandırdığını bildirdi.

Bu ilaçlar arasında göz tansiyonu, Alzheimer, migren, göz enfeksiyonu, göz ağrısı ve epilepsi ilaçları bulunuyor. Satışı sonlandırılan ilaçlardan biri de Oxcarbezapine etken maddeli bir epilepsi ilacı. Satışın sonlandırılmasının ardından bu ilacı kullanan epilepsi hastaları mağdur oldu.

'İLACI ALAMAYANLARIN NÖBET GEÇİRME TEHLİKESİ VAR'

Cumhuriyet'in haberine göre; change.org’da imza kampanyası başlatan Aslı Özkan isimli bir yurttaş, ilacın Türkiye’de muadili olmadığını belirtti. Özkan, kampanya metninde “Bu ilacı alamayanlar tekrar nöbet geçirme tehlikesiyle karşı karşıya kalacaklar” ifadelerini kullandı.

Epilepsi hastalığının büyük çoğunluğunda tedavinin antinöbet ilaçları olduğunu belirten Türk Nöroloji Derneği Epilepsi Çalışma Grubu Moderatörü Prof. Dr. Kadriye Ağan, “Satışı durdurulan bu ilaç fokal başlangıçlı epilepsilerin tedavisinde kullanılıyor. Bir ilaçtan diğer bir ilaca geçerken yaşanan dönemde hastanın nöbet geçirme riski de artıyor” dedi

Kaynak: Karar

# türkiye

02 Mar 2024 - 08:26 - Sağlık

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