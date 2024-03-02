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Alanya'ya sağanak yağış geliyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, internet sitesi üzerinden 5 günlük hava tahminini yayınladı

Alanya'ya sağanak yağış geliyor mask
Alanya'ya sağanak yağış geliyor
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Meteoroloji'den yayınlanan tahminlere göre,  Alanya'da önümüzdeki günlerde sağanak yağış beklentisi var. Yağışların ne kadar süreceği ise şimdilik belirsiz. 

Buna göre bu hafta beklenen  hava durumu şöyle:

2 Mart Cumartesi, parçalı bulutlu, 14-21 derece;
3 Mart Pazar, parçalı bulutlu, 13-20 derece;
4 Mart Pazartesi, hafif sağanak yağışlı, 13-20 derece;
5 Mart Salı, gök gürültülü sağanak yağışlı, 13-20 derece;
6 Mart Çarşamba, gök gürültülü sağanak yağışlı, 14-18 derece;

Alanya'ya sağanak yağış geliyor
# pazar, Mart, Alanya, meteoroloji, Hava, sağanak

02 Mar 2024 - 07:55 - Gündem

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