Alanya'ya sağanak yağış geliyor

Meteoroloji'den yayınlanan tahminlere göre, Alanya'da önümüzdeki günlerde sağanak yağış beklentisi var. Yağışların ne kadar süreceği ise şimdilik belirsiz.

Buna göre bu hafta beklenen hava durumu şöyle:

2 Mart Cumartesi, parçalı bulutlu, 14-21 derece;

3 Mart Pazar, parçalı bulutlu, 13-20 derece;

4 Mart Pazartesi, hafif sağanak yağışlı, 13-20 derece;

5 Mart Salı, gök gürültülü sağanak yağışlı, 13-20 derece;

6 Mart Çarşamba, gök gürültülü sağanak yağışlı, 14-18 derece;