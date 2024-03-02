- Ekonomi

Yatırımcılar dikkat: Yatırım fonlarına zorunluluk getirildi! İşte detaylar...

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Resmi Gazete'de yeni karar yayımlandı. Buna göre, yatırım fonlarında yapılacak işlemler artık KAP sayfasında duyurulacak.

Yatırımcılar dikkat: Yatırım fonlarına zorunluluk getirildi! İşte detaylar... mask
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Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemesiyle yatırım fonlarındaki işlemler artık Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) sayfasında duyurulacak. Bu düzenleme, yatırım fonlarının kuruluşlarına ve faaliyet ilkelerine yönelik tebliğde yapılan değişiklikleri içeriyor.

Serbest fonlar ve yatırım stratejileri, işlem sınırlamalarına tabi olmaksızın yapılacak yatırımları, bilgilendirme dokümanlarına değil de KAP sayfasında duyurulacak. Ek olarak, serbest fonların portföylerine alınacak yabancı fonlar için, alakalı otoriteden izin alınmış olması koşuluyla hangi ülkelerde kurulu fonların portföyde yer alabileceği, izahname ve yatırımcı bilgi formu yerine fonun KAP sayfasında ilan edilen yatırım stratejisinde belirtilecek.

Serbest fonların izahnamesinde sadece tebliğle belirlenen ve ekte yer alan unsurlar bulunacak. Diğer bilgiler, karşılaştırma ölçütü veya eşik değer belirleme esasları ile fon yönetim ücreti oranı, fonun KAP sayfasında duyurulacak.

Kaynak: Kamu Son Haber

# Yer, yatırım

02 Mar 2024 - 03:29 - Ekonomi

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