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Meclis çalışmalarına ara verildi

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TBMM çalışmalarına 10 gün süre ile ara verilmesi kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Meclis çalışmalarına ara verildi mask
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Yayımlanan Resmi Gazete kararında şu ifadeler yer aldı:

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çalışmalarına 19/03/ 2024 Salı gününden başlamak üzere 10 gün süreyle ara verilmesine, Genel Kurulun 28/02/2024 tarihli 62'inci Birleşiminde karar verilmiştir.

Dilekçe Komisyonunun, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tatilde ve ara vermede bulunduğu süre de çalışabilmesine, Genel Kurulun 29/02/2024 tarihli 66'ıncı Birleşiminde karar verilmiştir.

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tatilde ve ara vermede bulunduğu süre de çalışabilmesine, Genel Kurulun 29/02/2024 tarihli 66'ıncı Birleşiminde karar verilmiştir.


İnsan Hakları İnceleme Komisyonunun, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tatilde ve ara vermede bulunduğu süre de çalışabilmesine, Genel Kurulun 29/02/2024 tarihli 66'ıncı Birleşiminde karar verilmiştir.

Kaynak: Kamu Son Haber

# türkiye, 2024, Yer, Karar

02 Mar 2024 - 03:27 - Gündem

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