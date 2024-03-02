Meclis çalışmalarına ara verildi

Yayımlanan Resmi Gazete kararında şu ifadeler yer aldı:
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çalışmalarına 19/03/ 2024 Salı gününden başlamak üzere 10 gün süreyle ara verilmesine, Genel Kurulun 28/02/2024 tarihli 62'inci Birleşiminde karar verilmiştir.
Dilekçe Komisyonunun, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tatilde ve ara vermede bulunduğu süre de çalışabilmesine, Genel Kurulun 29/02/2024 tarihli 66'ıncı Birleşiminde karar verilmiştir.
Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tatilde ve ara vermede bulunduğu süre de çalışabilmesine, Genel Kurulun 29/02/2024 tarihli 66'ıncı Birleşiminde karar verilmiştir.
İnsan Hakları İnceleme Komisyonunun, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tatilde ve ara vermede bulunduğu süre de çalışabilmesine, Genel Kurulun 29/02/2024 tarihli 66'ıncı Birleşiminde karar verilmiştir.
Kaynak: Kamu Son Haber
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.