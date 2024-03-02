Kredi kartı kullananlara kara haber: Limitler o seviyeye düşürüldü!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi kartlarına yönelik kısıtlayıcı tedbirlerin ilk adımlarını atıldı. Bu kararın temelinde, ekonomik istikrarın sağlanması ve bireylerin finansal risklerini azaltma hedefi yatıyor. TCMB'nin bu adımı, Hafize Gaye Erkan'ın 8 Haziran 2023 tarihinde başkanlık koltuğuna oturmasıyla birlikte Türkiye ekonomisinde önemli bir dönüşümü işaret etti.

Bu değişim, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından "Rasyonel Politikalara Dönüş" olarak adlandırıldı ve ekonomideki dengesizliklerin giderilmesi için sıkı mali önlemlerin alınmasını içeriyordu. Ancak, Erkan'ın görevden ayrılması ve yerine Fatih Karahan'ın atanmasıyla birlikte, yeni bir ekonomik vizyon ve politika dönemi başlamış oldu.

KREDİ KARTLARINA KISITLAMA SİNYALİ

Karahan, 2024 yılının ilk Enflasyon Raporu toplantısında kredili ürünler ve kredi kartlarına yönelik kısıtlamaların artacağına dair sinyaller verdi. Bu doğrultuda, bankaların kredi kartı limitlerinde düzenlemeler yapıldı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kart sahiplerinin aylık gelirinin 4 katı kadar limit belirlemelerini önerdi.

10 KATI LİMİT VERİLİYORDU

Ancak, bazı bankalar uzun süredir aynı kartı kullanan ve yüksek bir finansal geçmişe sahip müşterilere aylık gelirlerinin 10 katı kadar limit verebiliyor. Bu durum, asgari ücretle geçinen bireylerin dahi yüksek limitli kartlara sahip olmasına ve dolayısıyla finansal açıdan riskli kararlar almasına neden oluyor. Bu noktada, ekonomik tüketim alışkanlıklarının sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi için bankaların daha katı önlemler alması gerektiği vurgulandı.

KREDİ KARTI LİMİTLERİ DÜŞÜRÜLECEK

Bu çerçevede, aylık gelirin 4 katı üzerinde limit belirlenen kartların limitlerinin düşürülmesi ve bankaların kredi kartı limitlerini daha dikkatli bir şekilde değerlendirecekleri duyuruldu. Bu düzenleme, vatandaşın borç yüklerini azaltması ve ekonomik istikrarın sağlanması açısından kritik önem taşıdığına inanılıyor. Merkez Bankası finansal sektördeki bu düzenlemelerle, Türkiye'nin daha sağlam bir ekonomik temele sahip olmasını ve bireylerin finansal geleceklerini daha sağlıklı bir şekilde yönetmelerini hedefliyor.

Kaynak: Kamu Son Haber