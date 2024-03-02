Araç sahiplerini şoke eden düzenleme: O vergi geri geliyor...

Ekonomist Şeref Oğuz, yerel seçimlerin ardından iktidarın 1990’lı yıllarda uygulanan bir vergiyi yeniden getirme hazırlığında olduğunu ifade etti. Ekonomik kriz, her geçen gün büyümeye devam ediyor. Piyasadaki diğer ekonomistler de ekonomik durum hakkında görüşlerini dile getiriyor. Şeref Oğuz, gelecekteki vergilere dair açıklamalarda bulundu.

Sözcü TV'ye konuşan Oğuz, şu ifadeleri kullandı: "Vergi artışlarına hazırlık olmalıyız. 1 Nisan'dan itibaren zamların geleceğini biliyoruz. İlk olarak MTV'de geçen sene 2 artış yapıldı, ancak bu artışlar sadece 2 kere olmayabilir, senede 3 yada 4 kez artırılabilir.

Bir diğer plansa KDV'nin yüzde 24'e çıkarılması için çalışılıyor. Ek olarak, birden fazla evi olan vatandaşlara ek bir vergi getiriliyor. Söz konusu vergi oldukça yüksek gelebilir ve ev sahipleri vergiyi ödeyemezlerse evlerini icraya vermek zorunda kalabilir.

1600 cc'yi geçen araçlara ağır vergiler geliyor ve 90'lı senelerden hatırlanan bir vergi daha gelecek. Bu vergi, kazanılmayan paranın vergisi olarak biliniyor ve peşin vergi olarak adlandırılıyor.

Devlet'in paranızı alması enflasyonu artıran bir durum. Bu nedenle, devlet sizden alırsa, ekonominin büyük bir kısmı kayıt dışına itiliyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Kamu Son Haber