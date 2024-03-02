Kredi kartı kullananlara uyarı: Sakın bunu yapmayın! "Panik alışverişi zirve yaptı"

Türkiye Beyaz Eşya Sektörü, iç pazardan aldığı güçle bir yıl önce yakaladığı hıza devam ederek 2024 senesine de istikrarlı bir giriş yaptı. TÜRKBESD'in paylaşılan rapora göre, 2024 Ocak ayı ihracatı bir önceki döneme göre yüzde 2 azalma yaşandı, ihracat ve iç satışlardan oluşan toplam satışlar yüzde 5 yükseliş gösterdi. 2023'ün aynı dönemine gidildiğinde ise ihracattaki düşüş bir önceki seneyle kıyaslandığında yüzde 10 gerçekleşmişti.

Üretim adedi ise 2 milyon 519 bin 175 ile geçen sene ocak ayına göre yüzde 3 artış gösterdi. Ayrıca, 6 ana ürünün iç pazardaki satışları geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 22 yükseliş gösterdi. Bu veriler doğrultusunda iç pazar, Türkiye Beyaz Eşya Sektörünün en önemli parçalarından biri olarak öne çıkmaya devam ediyor. Aynı zamanda, kredi kartı taksit sayılarının azaltılması ve tüketici cephesinde olumsuz etkilere yol açabilecek uygulamaların endişe kaynağı olduğunu belirtmek gerekir.

ENFLASYON ETKİLENİR

Kedi kartlarındaki 9 aylık taksitin azalması da büyük bir risk durumu teşkil ediyor. Bu sayıların azaltılması, taksit imkanının kaldırılması gibi uygulamaların giderek daha da artacağı endişesi ile kısa vadede tüketicilerin "panik alışveriş" yapmasına ve enflasyonun tetiklenmesine zemin oluşturabilir.

Kaynak: Kamu Son Haber